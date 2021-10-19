Atasay Altın ve Pırlanta Çadırı indirimini 12’nci kez yapıyor. Atasay imzasını taşıyan pek çok ürün maliyetine hatta kimi ürünlere zararına fiyatlarla satılıyor. Peki, Atasay indirim günleri ne zaman başlıyor? Atasay indirim çadırı nerede?

Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri için az bir süre kaldı. Atasay’ın bu yıl 12’ncisi düzenlenen ve dört gün boyunca sürecek indirim günlerinde birbirinden muhteşem Atasay ürünlerine Yenibosna’daki çadırın yanı sıra Türkiye genelindeki tüm Atasay mağazaları ve altincadir.com adresinden de ulaşmak mümkün olacak. Peki, Atasay çadır günleri 2021 nerede, ne zaman? Atasay indirim çadırı 2021 tarihleri…

Atasay indirim günleri ne zaman başlıyor?

21-24 Ekim tarihleri arasında 4 gün sürecek indirim günleri, Yenibosna’daki Merkez çadırın yanı sıra tüm Atasay mağazaları ve altincadir.com adresinde de geçerli olacak.

Atasay indirim çadırı nerede?

Atasay indirim çadırı, Atasay'ın Yenibosna'daki merkez binasında.

Adres: Yenibosna Merkez, 7, Sedir Sk., 34197 Bahçelievler/İstanbul

Pırlantalı tercihlere pırlantalı gümüş yonca kolye hediye

Atasay Mücevherat CEO’su Atasay Kamer, Altın ve Pırlanta Çadırı’nı 12 yıldır tüketiciyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Merakla beklenen çadırımız bu yıl da hayallerdeki takılara ulaşmanın önemli bir aracı olacak. ‘Sürekli yenilik ve erişilebilirlik’ mottomuzla tüketicilerimize en iyisini sunmak için çalışıyoruz. Çadır günlerimizi yoğun istek üzerine merkez ve online mağazalardan sonra tüm mağazalarımıza da yaydık. Dileyen Yenibosna’daki çadırımızdan, dileyen tüm mağazalarımız ve online platformlarımızdan istediği ürüne sahip olabilecek” dedi.

Sektörün oyun kurucusu Atasay, gelenekselleşen çadır günlerinde dünya modasını yansıtan ve Atasay imzasını taşıyan pek çok ürünü maliyetine, hatta kimi ürünlerini zararına ziyaretçilerin ilgisine sunacak. Bugüne kadar 1 milyona yakın kişinin önünde kuyruklar oluşturup Atasay kalitesiyle tanıştığı çadırda, en uygun fiyatlı altın 290 TL’den başlarken, en uygun pırlanta ise 790 TL’den satışa sunulacak. Ayrıca pırlantalı ürün alışverişi yapan tüm ziyaretçilere, pırlantalı gümüş yonca kolye hediye edilecek. Atasay çadırı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en üst seviyede aldığı pandemi önlemleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak.