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Atanamayan gencin sorununu KDK çözdü

AA |  20 Haziran 2019 Perşembe - 10:12 | Son Güncelleme : 20 06 2019 - 10:15

Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurarak, 10 aydır işe başlamayı beklediğini bildiren genç işine kavuştu.


KDK'den yapılan açıklamaya göre, Elazığ'dan KDK'ye başvuran genç,  Temmuz 2018'de Makine Kimya Endüstrisinin (MKE) Barutsan Fabrikasına kimya  teknisyeni olarak atandığını belirtti.
 
Başvurusunda, Genel Müdürlüğün kendisine güvenlik soruşturmasının  ardından iş başı yapacağı bilgisini verdiğini ifade eden genç, aradan 10 ay  geçmesine rağmen güvenlik soruşturması sonuçlandırılmadığı gerekçesiyle iş başı  yapamadığını bildirdi. Genç, KDK'ye yaptığı başvuruda, güvenlik soruşturmasının  neticelendirilip işe başlamasının sağlanmasını talep etti.
 
KDK uzmanları, vatandaşın başvurusunu incelemeye aldı. İdareden  istenen bilgi ve belgeler incelendiğinde, başvuru sahibinin güvenlik  soruşturmasının olumlu sonuçlandığı ancak diğer adayların soruşturması devam  ettiği için sürecin uzadığı anlaşıldı.
 
KDK'nin, MKE'yle yaptığı görüşmeler sonucunda genç vatandaşın iş başı  yapması sağlandı.
 
  
 

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