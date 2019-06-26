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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

AA |  26 Haziran 2019 Çarşamba - 5:54 | Son Güncelleme : 26 06 2019 - 5:54

Toplu Konut İdaresine yapılan atamalar ve Tarım ve Orman Bakanlığındaki görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara  göre, açık bulunan Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcılıklarına Mustafa Levent  Sungur ve Ömer Faruk Karabayır atandı.
 
Görevden almalar
 
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Hacı Dursun Yıldız, Düzce  İl Tarım  ve Orman Müdürü Harun Kabaoğlu, Eskişehir  İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Salih  Söğüt, Kırklareli  İl Tarım ve Orman Müdürü Ümit Ortan, Kütahya İl Tarım ve Orman  Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Kahraman'ın  görevlerinden alınmalarına karar verildi.
 
Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve  3'üncü maddeleri gereğince yapılırken, görevden almalar, aynı kararnamenin 2'inci  maddesine göre yapıldı.
 

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