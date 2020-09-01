Atama sonuçları canlı izlenebilecek mi? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları nasıl takip edilecek?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi sonuçları için nefesler tutuldu. Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları saat 14.00’de MEB Merkez Bina Başöğretmen Salonu’nda çekilecek. Sonuçlar açıklandığında e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki, öğretmenlik atama sonuçları canlı yayın ile takip edilebilecek mi? Atama sonuçları canlı izle...

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri sona erdi, 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçları belli olacak. En fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer alıyor. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 111 8, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları izlenebilecek mi? Öğretmenlik atama sonuçları canlı yayın...

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI CANLI İZLENEBİLECEK Mİ?

MEB tarafından yayımlanan takvime göre, 28 Ağustos’ta başlayan sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları bugün belli olacak.

ATAMA SONUÇLARINI CANLI İZLE

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre; Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI