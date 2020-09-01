Atama sonuçları açıklandı! Sözleşmeli öğretmenlik atama-tercih sonuçları sorgulama ekranı…

MEB tarafından yayınlanan atama takvimine göre atama sonuçları bugün açıklandı. Belirlenen kontenjanlara göre MEB 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirdi. Saat 14.00’de Merkez Bina Başöğretmen Salonu’nda çekilecek sonuçlar e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. İşte Sözleşmeli öğretmenlik atama-tercih sonuçları sorgulama ekranı…
20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI BELLİ OLDU!
MEB tarafından yapılan açıklamaya göre; Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI SAYFASI
Bakan Ziya Selçuk, 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama törenine katıldı. Selçuk, "Sizlerle beraber Türkiye’de öğretmen ihtiyacını büyük oranda karşılamış oluyoruz. Bugün itibariyle öğretmen doluluk oranı yüzde 93'e ulaşmış oldu" dedi.