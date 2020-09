Atama sonuçları 2020 açıklandı! Sözleşmeli öğretmenlik atamasında istenen belgeler nelerdir?

Bakan Selçuk, sözleşmeli öğretmen ataması için Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen atama törenine katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında adaylar törene katılmadı. Bakan Selçuk, törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının açılışını dün yaptıklarını belirterek, uzaktan da olsa öğrencilerle buluşma imkanına kavuştuklarını ve bir an önce okulların açılıp sağlıklı günlerin gelmesini temenni ettiklerini söyledi.

'MİLLETİMİZİN YANINDA OLMAK ASLİ VAZİFEMİZ'

Bugün 20 bin öğretmeni daha eğitim ailesine dahil ettiklerini söyleyen Bakan Selçuk, "Göreve başladığımız günden beri ekip arkadaşlarımla beraber hep öğretmeni merkeze alan bir bakış açısına sahip olduk. Her zaman öğretmenin hukuku, hakkı, hizmet içi eğitimi konularında belki yüzlerce kez vurgu yaptık. Bugün de aynı vurguyu yapmaya devam ediyoruz. Öğretmenlerimizin çocuklarıyla buluşması için yeni bir dönemi başlatmış oluyoruz. Salgın süresince ve bu dönemde gördük ki kendisine imkan verilen bütün arkadaşlarımız ellerinden gelenin çok çok fazlasını büyük bir gayretle, sorumlulukla yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Çünkü öğretmenlik akademik bilgi kadar bir vicdan işi. Aynı zamanda bizler almış olduğumuz sorumlulukla kendi gelişimimizle beraber çocuklarımızın, öğrencilerimizin gelişimini de büyük bir vazife olarak görüyoruz. Görevine yeni başlayacak yol arkadaşlarıma da seslenmek isterim; hepiniz hem zihninizi hem de bedeninizi etkin biçimde çalıştıracağınız, her zaman vicdanınızı bir pusula olarak göreceğiniz fedakarlıkla dolu mesleğe başlıyorsunuz. İçinde bulunduğumuz bu günlerde görüyoruz ki her zaman şartlar değişebilir. Milletimizin zor zamanında milletimizin yanında olmak bizim asli vazifemiz" dedi.

'ÖĞRETMEN DOLULUK ORANI BUGÜN YÜZDE 93'E ULAŞMIŞ OLDU'

Bakan Selçuk, en değerli varlık olan insan için, çocuk için çalıştıklarını kaydederek, çocukların hakkını, hukukunu korumanın peşinde olduklarını belirtti. Selçuk, ''Ben Ziya öğretmen olarak her zaman sizin yanınızdayım. Sizin itibarınız benim itibarımdır, bizim itibarımızdır. Sizin sayenizde, sizlerle beraber Türkiye'de öğretmen ihtiyacımızı büyük oranda karşılamış oluyoruz. Türkiye geneline baktığımız zaman öğretmen doluluk oranı bugün yüzde 93'e ulaşmış oldu" diye konuştu. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenler ile şehit öğretmenleri rahmetle anan Selçuk, yeni atanan öğretmenlere başarılar diledi.

Yeni atanan öğretmenlerin öğrencileriyle ne zaman bulaşacağının sorulması üzerine Bakan Selçuk, "Okulların açılmasıyla ilgili takvime bağlı önümüzdeki süreçte zaten sizlerle paylaşmış olacağız. Yeni arkadaşlarımızın durumu şu anda sadece iş ve işlemlerin yapılmasına kaldı" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, salonda bulunan gazetecilerden kura için rakam istedi. Kura numarasının '379658012' olarak belirlenmesinin ardından Bakan Selçuk butona basarak atamayı başlattı. Salondaki ekrandan adayların atandığı iller ve okulları yansıtılarak, 19 bin 910 öğretmenin ataması gerçekleştirildi. Atama sonuçları 'e-devlet' ve 'personel.meb.gov.tr' internet adresinden öğrenilebilecek. Öte yandan, milli sporculardan beden eğitimi alanına 90 öğretmen ataması daha önce yapılmıştı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) belgelerin aslı,

(Not: İl veya ilçe millî eğitim müdürlükleri adayın elektronik başvuru formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.)

GÖREVE BAŞLAMAYANLAR HAKKINDA İŞLEM YAPILACAK!

Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecektir.

Ataması iptal edilenler, bir yıl süreyle sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanmak üzere başvuruda bulunamayacaktır.

Atama şartlarını taşımadıklarının anlaşılması nedeniyle atamaları iptal edilenler ile süresi içinde göreve başlamayanların yerine sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde puan üstünlüğüne göre atama yapılabilecektir.

-Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

-Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),



-Elektronik Başvuru Formu,



-Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,



-Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

-Güncel tarihli Adlî Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.

Ataması yapılanlar, bu bölümün “3.” maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.

Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.

Sabıka sorgulama belgesinde “Adlî sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Göreve başlama esnasında istenilen sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporunda yer alan ifadeler doğrultusunda göreve başlatılmasında tereddüt oluşanlar için Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığından görüş istenilecektir.

Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacaktır.