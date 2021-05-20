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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Suat Sarıgül görevden alındı...

AA/DHA |  20 Mayıs 2021 Perşembe - 8:33 | Son Güncelleme : 20 05 2021 - 8:33

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Suat Sarıgül, görevden alınarak yerine Kamu İhale Kurulu Üyesi Necmi Keskinsoy, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Cebrail Taşkın atandı.


 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve  Maliye Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan  kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş  başmüfettişliklerine, İş Müfettişi Mehmet Alper Kan ile Abdurrahman Çalık atandı.  Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Suat Sarıgül  görevinden alındı, yerine Kamu İhale Kurulu Üyesi Necmi Keskinsoy getirildi.  Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Cebrail Taşkın atandı.
 

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