31 Ağustos 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.458 0.00 EURO 9,9250 0.41
USD 8,3750 0.03 ALTIN 487,290 -0.07
CANLI BORSA
TÜMÜ

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

AA |  31 Ağustos 2021 Salı - 7:12 | Son Güncelleme : 31 08 2021 - 7:12

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait terfi ve atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara  göre, 30 Ağustos 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sahil Güvenlik  Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir'in rütbesi tümamiralliğe, Sahil Güvenlik Ege  Deniz Bölge Komutanı Albay Serkan Tezel ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar  Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu'nun rütbeleri de tuğamiralliğe yükseltildi.
 
Tümamiral Kendir ile Tuğamiral Tezel ve Tuğamiral Paşaoğlu, atama  kararı ile görevlerine yeni rütbeleriyle sürdürecek.
 
Bu arada Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup Albay Altay Çoğal da 15  Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.
 
  
 

ETİKETLER

atama karar sahil güvenlik
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.