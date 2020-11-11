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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

AA |  11 Kasım 2020 Çarşamba - 7:10 | Son Güncelleme : 11 11 2020 - 7:10

Adalet Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile bazı kurumlara ait atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama  kararlarına göre, Adalet Bakanlığında açık bulunan adalet başmüfettişliklerine,  Kerem Kerim Arslan, Berkay Altuğ, Mehmet Oğraş ve Semih Çayönü  atandı.
 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet  Açıkgöz görevden alındı, yerine Savaş Alıç getirildi.
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğüne 22. Bölge  Müdürü Tamer Taşkıran, 22. Bölge Müdürlüğüne İsmail Ertürk ve 3. Bölge  Müdürlüğüne Yusuf Meşhur atandı.
 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri Ali Rıza Gök  görevden alındı. Bu suretle boşalan 1. Hukuk Müşavirliğine Hikmetullah Arvas  getirildi. 
 
  
Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür  Yardımcılığına Deniz Coşkun atandı. 
 
 
Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Bilecik Kültür ve Turizm  Müdürlüğüne Serkan Bircan, Çanakkale Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Murat Yılmaz İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Murat Karaçanta, Kırıkkale Kültür ve Turizm  Müdürlüğüne Bitlis Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan ile Niğde Kültür ve  Turizm Müdürlüğüne Alper Lütfi Göncü atandı. Adana Kültür ve Turizm Müdürü Sabri  Tari görevden alındı. 
 
Milli Eğitim Bakanlığı 
 
Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Bilecik Milli Eğitim  Müdürlüğüne Mustafa Sami Akyol, Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğüne Hüseyin  Kalkan  getirildi. Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğüne Yalova Milli Eğitim Müdürü  Ali Tosun, Yalova Milli Eğitim Müdürlüğüne Abdülaziz Yeniyol atandı.
 
Sağlık Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliklere Eda Karataş ve  Mesut Ük getirildi.
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Kalkınma Ajansları Genel  Müdür Yardımcılığına Mustafa Işık, Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel  Müdür Yardımcılıklarına Hasan Hüseyin Mutlu ile Sıdıka Çiğdem Kanmaz, Çankırı  Müdürlüğüne Emrullah Celepverdi, Zonguldak Müdürlüğüne Yaşar Karaman atandı.
 
Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel  Müdürlüğüne Dursun Kelkit, Bartın Tarım ve Orman Müdürlüğüne Yasin Önder  getirildi.
 
  
Ticaret Bakanlığında açık bulunan ticaret müfettişliklerine, yeterlik  sınavında başarı gösteren ticaret müfettiş yardımcıları Osman Akkor,  Adem  Demirci, Cengiz Soylu,  Selçuk Deligöz,  Göksel Çetinkol  ve Emin Özer  atandı.
 
  
 

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