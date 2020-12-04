04 Aralık 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.331 0.00 EURO 9,4890 0.45
USD 7,8110 0.51 ALTIN 461,660 0.29
CANLI BORSA
TÜMÜ

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

AA |  04 Aralık 2020 Cuma - 8:16 | Son Güncelleme : 04 12 2020 - 8:16

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Büyüksoy ile Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Sevmiş görevden alındı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan  kararlara göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Hukuk  Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı  Şule Ürker getirildi.
 
  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür  Yardımcılığına Havvanur Yurtsever, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür  Yardımcılığına, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı  Hikmet Haspolatlı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür  Yardımcılığına, Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Bebek, Çevresel Etki  Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcılığına Haluk Şahin Yazgı,  Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcılığına Selçuk Aydemir, Tabiat Varlıklarını  Koruma Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Kolçak, Yerel Yönetimler Genel Müdür  Yardımcılığına Emrullah Töremen atandı.
  
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 7 il müdürlüğüne de yeni atamalar  yapıldı. Buna göre, Afyonkarahisar'a Mustafa Oruç, Bolu'ya Sinop Çevre ve  Şehircilik İl Müdürü Oğuzhan Kurt, Erzincan'a Selçuk Aydın, Hatay'a Nizamettin  Ülker, Kırklareli'ne Ersoy Canbek, Mersin'e Hüseyin Özgür Yalçın, Samsun'a  Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat getirildi.
 
 Öte yandan, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Büyüksoy ile  Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Sevmiş görevden alındı.
 
  Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar  Genel Müdür Yardımcılığına Erdem İsmetoğlu atandı. 
 
    Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine, Tarım ve  Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Fatih Sarıkaya getirildi.
 
  Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları Genel Müdür Yardımcısı Ebru  Arısoy ise görevden alındı.
 
  
Kurum ve kuruluşlara atamalar
 
  Adli Tıp Kurumunda açık bulunan Başkan Yardımcılığına Tarık Yusuf Uçar  atandı. Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzman  Dr. Müfit İris görevden alınarak yerine Uzman Dr. Caner Beşkoç getirildi. Beşinci  Adli Tıp İhtisas Kurulu Tıbbi Mikrobiyoloji üyeliğine de İstanbul  Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Kaygusuz görevlendirildi. 
 
Ayrıca, bazı kurum ve kuruluşlarda açık bulunan yönetim kurulu  üyeliklerine atamalar yapıldı.
  Bu kapsamda, Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü Yönetim  Kurulu üyeliğine Abdulvahit Fidan, Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ Genel  Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Ramazan Usta, Makina ve Kimya Endüstrisi  Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Yunus Sezer, Tarım İşletmeleri  Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine de Ertuğrul Anbar atandı.
 
  

ETİKETLER

atama resmi gazete bakanlıklar
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.