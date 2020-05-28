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Atama kararları Resmi Gazete'de

AA |  28 Mayıs 2020 Perşembe - 1:28 | Son Güncelleme : 28 05 2020 - 1:28

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama  kararlarına göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan iş  müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcısı  Selahattin Cerrah atandı.
 
Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Amasya İl Tarım ve Orman  Müdürlüğüne Zekeriya Şeker'in ataması yapılırken, Orman Genel Müdür  Yardımcılığına Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, Muğla Orman Bölge  Müdürlüğüne ise Yasin Yaprak getirildi.
 
Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve  3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
 

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Resmi Gazete Atama karar
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