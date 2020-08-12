Atalanta PSG maçı ne zaman hangi kanalda canlı mı? Atalanta PSG muhtemel 11

Atalanta ile PSG tarihlerinde ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya geliyor. Atalanta daha önce Fransız temsilcilerine bir kez rakip olurken; 2017/18 Avrupa Ligi gruplarında Lyon'u evinde 1-0 yendi, deplasmandan 1-1'lik beraberlikle döndü. Şampiyonlar Ligi tarihinde İtalyan takımlarına rakip olduğu hiçbir maçı kazanamayan PSG, bu altı karşılaşmada da kalesinde gol gördü. Atalanta ise Lazio'dan bu yana Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı ilk sezon oynadığı ilk üç maçı kaybedip çeyrek finale yükselen ilk İtalyan temsilcisi oldu. 2015/16 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez çeyrek finale yükselen PSG, bu turnuvada yarı finali en son 1994/95'te görmüş ve Milan'a elenmişti. PSG son beş ayda sadece iki resmi maç oynarken; Atalanta toplam 13 karşılaşmaya çıktı ve dokuz galibiyet aldı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son dört maçı kazanan Atalanta, Bayern Münih ile birlikte devam eden en uzun serinin sahibi. Bir önceki turda Valencia'ya iki maçta sekiz gol atan İtalyan ekibi, grupta çıktığı altı karşılaşmanın toplamında aynı sayıda gol sevinci yaşayabilmişti. Atalanta PSG maçı ne zaman hangi kanalda canlı mı? İşte Atalanta PSG muhtemel 11…

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar arasında en fazla gol yiyen (16) ve kalesinde en yüksek gol beklentisi gören takım Atalanta. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 32 maçta da gol atan PSG, turnuvada devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Fransız ekibinin gol sevinci yaşayamadığı son karşılaşma, 2015/16 sezonu çeyrek finalinde Manchester City maçıydı.

ATALANTA PARİS SAİNT-GERMAİN MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Atalanta Paris Saint-Germain maçı bu akşam saat 22:00'da, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ATALANTA PSG MUHTEMEL 11

Atalanta'da Pierluigi Gollini ve Josip Ilicic bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

PSG'de Angel Di Maria sarı kart cezalısı. Marco Verratti ve Layvin Kurzawa'nın ise sakatlıkları bulunuyor.

Atalanta: Sportiello, Palomino, Tolói, Djimsiti, Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, A. Gomez, Malinovskyi, Zapata

PSG: Navas, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Herrera, Marquinhos, Gueye, Sarabia, Icardi, Neymar