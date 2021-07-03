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Ataköy'de ağaçlık alanda yangın

DHA |  03 Temmuz 2021 Cumartesi - 21:58 | Son Güncelleme : 03 07 2021 - 21:58

İstanbul Ataköy'de ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.


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İstanbul Ataköy yangın
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