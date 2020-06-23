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Atakan Arslan'ın şehit edildiği silahlı saldırı ile ilgili flaş gelişme

23 Haziran 2020 Salı - 9:53 | Son Güncelleme : 23 06 2020 - 10:00

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturmayı tamamladı. İddianamede, tutuklu 2 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.


Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde 30 Mayıs tarihinde, polis ekiplerinin durumundan şüphelenilen üç şahsa kimlik kontrolü yapmak için yaklaşması esnasında şahıslardan birinin tabancayla ateş etmesi sonucu polis memuru Atakan Arslan yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.
 
SORUŞTURMA TAMAMLANDI
 
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, polis memuru Atakan Arslan'ın  şehit edildiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturmayı tamamladı. İddianamede,  tutuklu 2 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

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