Atakan Arslan'ın şehit edildiği silahlı saldırı ile ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde 30 Mayıs tarihinde, polis ekiplerinin durumundan şüphelenilen üç şahsa kimlik kontrolü yapmak için yaklaşması esnasında şahıslardan birinin tabancayla ateş etmesi sonucu polis memuru Atakan Arslan yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturmayı tamamladı. İddianamede, tutuklu 2 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.