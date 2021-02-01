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Atak helikopterleri ile Kars Kalesi'nde gösteri

DHA |  01 Şubat 2021 Pazartesi - 16:17 | Son Güncelleme : 01 02 2021 - 16:17

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Atak helikopterleri ile Kars Kalesi üzerinde uçuş yapan pilotlar, kaledeki bayrağı selamladı.


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kars'ta Azerbaycan ordusunun ortaklaşa gerçekleşeceği tatbikat öncesi 3 Atak helikopteri ile kısa bir gösteri uçuşu yapıldı.
 
Kars semalarında sorti yapan helikopterler, tarihi kale etrafından 3 tur attı. Helikopter pilotları, daha sonra yan yana gelerek Kars Kalesi'ndeki Türk bayrağını selamladı. 
 
Kars Kalesi eteklerindeki Kümbet Camisi üzerinde de sabit duran halikopterlerle Evliya Camisi, Ulu Cami ve civarında da gösteri yapıldı. Pilotlar helikopterlerle şehir merkezi üzerinde de uçtuktan sonra bölgeden ayrıldı.
 
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Atak helikopterleri Kars Kalesi gösteri Türk Silahlı Kuvvetleri
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