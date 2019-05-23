Atak Güvenlik'ten açıklama

Atak Güvenlik'ten yapılan açıklamada "Asılsız haberleri yapan ve yayanlarla ilgili ise hukuki süreç başlatılacaktır’’ denildi.

Atak Güvenlik, Demirören Medya Grubu ile sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle bazı yayın kuruluşlarında çıkan haberler konusundan açıklama yaptı. Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: ’’Son günlerde bazı yayın kuruluşlarında çıkan gerçekdışı haberlerle ilgili hem markamızın değeri hem de çalıştığımız saygıdeğer kuruluşların mağdur edilmemesi açısından bir açıklama yapma gereği doğmuştur.

Demirören Medya Grubu’na bir yılı aşkın süredir verdiğimiz güvenlik hizmeti, tüm sektörlerde olabileceği gibi tamamen ticari gerekçelerle sona erdirilmiştir.

Ancak bu anlaşmanın sona ermesinin hemen ardından Kanal D ’de yönetici olarak çalışan Sayın Buket Aydın ’ın şirketimize bağlı olarak çalışan güvenlik görevlilerince binaya sokulmadığı iddia edilmiştir. Bu iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Bu konuda ne Demirören Medya Grubu’nun güvenlikle ilgili birimlerinin, ne de şirketimiz amirlerinin bir talimatı ya da tasarrufu olmamıştır.

Tekraren; Türkiye’nin önemli kuruluşlarından Demirören Medya Grubu’nda çalışan personelimizin iş akitlerinin sonlandırılması, sadece bu grupla süren sözleşmemizin ticari nedenlerle sona erdirilmesinden kaynaklanmaktadır.

Asılsız haberleri yapan ve yayanlarla ilgili ise hukuki süreç başlatılacaktır.’’