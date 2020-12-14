Ata Tohumu nedir? Ata tohumu projesi: Hibrit, GDO veya benzeri ıslah çalışmalarına tabi tutulmuyor!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ata Tohumu Projesi Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, İngilizlerden geri alınan tarihi ata tohumu koleksiyonu için, 'Türkler el koydu' diye bir şey yok. Zaten bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin malıdır, yüce Türk Milletine ait. Bunlar paha biçilmez tohumlar" dedi. Peki, ata tohumu nedir?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ata Tohumu Projesi Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, İngilizlerden geri alınan tarihi ata tohumu koleksiyonu için, "Bize önce vermek istemediler. 'Bakın, yasaya karşı geliyorsunuz, bu doğru bir şey değil' dedik ve en nihayet bunları aldık. Bugün Türkiye Cumhuriyeti devletinin koruması altındadır. 'Türkler el koydu' diye bir şey yok. Zaten bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin malıdır, yüce Türk Milletine ait. Bunlar paha biçilmez tohumlar" dedi. Peki, ata tohumu nedir?

ATA TOHUMU NEDİR?

Atalarımızdan geçmişten bugüne kadar getirdiği, herhangi bir işleme tabi tutulmamış, yerli ve doğal tohumlardır. Hibrit, GDO veya benzeri ıslah çalışmalarına tabi tutulmadığı için doğal ve sağlıklı tohumdur.

KOLEKSİYON TÜRKİYE’YE GERİ KAZANDIRILDI

Anadolu'dan toplanan ata tohumlarından oluşan ve Ankara'daki İngiliz Arkeoloji Araştırma Enstitüsü'nde tutulan koleksiyon Türkiye’ye geri kazandırıldı.

İngiliz The Times gazetesine de haber olan ata tohumlarının İngilizler tarafından herhangi bir yasal izin alınmadan toplandığı, tohumlara da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın el koyduğu ortaya çıkmıştı. İzinsiz toplanan bu ata tohumları koleksiyonuna, 3 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 'Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlanmasına Dair Yönetmelik' gereği el konulmuştu. 2 yıl önce hayatını kaybeden arkeobotanikçi Gordan Hillman'ın mirası olduğu belirtilen koleksiyon, Anadolu'daki binlerce yıllık arkeolojik alanlardan toplanan tohum ve botanik örnekler ile modern tohumlardan oluşuyordu.

ATA TOHUMU PROJESİ TOHUMLAR KORUMA ALTINA ALINIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ve Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Ata Tohumu Projesi, ülkemizin dünyanın önde gelen tohum üreticilerinden biri olma hedefine hizmet eden en önemli projelerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

İlk olarak 2017 yılında başlatılan Ata Tohumu Projesi kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde ata tohumu ile onlarca farklı ürün elde edilmiş durumda. Buna göre projenin başlatıldığı dönemde vatandaşların bağışladığı ve daha sonra Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne (TAGEM) bağlı araştırma enstitülerindeki uzmanlar tarafından incelenen tohumlar, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından çoğaltıldı ve nihayetinde üreticilere ulaştırıldı.

Bu süreçte ata tohumları, resmi gazetede yayımlanan ve yürürlüğe giren Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlanmasına Dair Yönetmelik ile birlikte güvence altına alındı. Yönetmeliğe göre eskiden kişi adına tescil edilen yerel tohum çeşitleri, artık devlet adına tescil ediyor ve çoğaltma işlemleri için bakanlığın ilgili kuruluşlarına veriliyor. Böylece sada verim ve kalitenin artırılması için analizler de daha sağlıklı bir şekilde yürütülebiliyor.