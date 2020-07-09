Ata Koleji'nden sağlık çalışanlarına büyük destek

62 yıldır eğitim dünyasında olan Ata Koleji, Covid-19 salgını ile savaşan sağlık çalışanlarına büyük destek kampanyası başlattı. Pandemi sürecinin başından bu yana büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanları, ATA Koleji'nde özel indirimli kayıt fırsatlarından yararlanabilecek.

Anaokulundan liseye tüm kademelerde eğitim veren Ata Koleji, kurulduğu günden bugüne iş dünyasından siyasete, spordan sanata Türkiye’de önemli başarılara imza atan pek çok önemli ismin yetişmesine vesile oldu.