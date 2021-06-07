Ata Demirerden 'müsilaj' mesajı

Türkiyede özellikle Marmara Denizinde etkili olan ve halk arasında deniz salyası olarak bilinen müsilaj, Çanakkale Boğazı'nın ardından Kuzey Ege Denizi'ne ulaştı ve turizm cenneti Bozcaada yı da tehdit etmeye başladı.

Bozcaadalı balıkçılar, adanın belli bölgelerinde az miktarda da olsa müsilaj görülmeye başlandığını, dipte daha çok olan deniz salyası nedeniyle de avlanamadıklarını dile getirdi. Balıkçılar, avlanamadıkları için ağlarını karaya çıkardıklarını söyledi.

"SUYUN İÇİNDE İNSAN VAR"

Balıkçıların yanı sıra, ada aşığı ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer de, hem deniz yüzeyinde hem de su altında çektiği müsilaj görüntülerini sosyal medya hesabından, "Dünyanın en güzel denizlerinden biri Kuzey Ege Denizi'nde işte salya, müsilaj. Suyun içinde insan var, buyurun" mesajıyla paylaştı.

Ata Demirer, deniz yüzeyindeki müsilajı video kaydı yaparken, dalış yaparak su altındaki müjilajı da fotoğrafladı. Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ve görüntüler Ata Demirer gibi takipçilerini de üzdü ve endişelendirdi.

"BALIKÇILAR ZORLANIYOR"

Marmara Denizi'ndeki müsilajın Bozcaadaya da geldiğini söyleyen Bozcaada Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Acar , "Balıkçı arkadaşlarımız zorlanmaya başladı. Bunun bir nedeni deniz patlıcanının toplanması. Deniz patlıcanı denizin filtresi demektir. Deniz patlıcanını yasal olarak toplamıyorlar. Sünger ve kirpi avcılığının yapılması, denizimizin filtresini mahvetti. Müsilajın çoğalmasının en büyük nedeni bu....Bir araya gelen deniz patlıcanları yılda 150 ton kum aktarıyorlar. Deniz patlıcanları denizin oksijenini ve denizi temizliyor. Bu yüzden deniz patlıcanının avlanmasına müsaade edilmemesi gerekiyor. Balıkçılar salya nedeniyle ağlarını denize atamıyor. Ağların gözenekleri kapalı olduğu için balık vurmuyor. Balıkçılar ağları boş çekiyorlar. Burada poyraz akıntısı çok olduğu için müsilaj burada durmuyor. Lodos rüzgarı estiği zaman turizmin en çok yoğun yaşandığı Ayazma Plajı da salya dolacak" diye konuştu.

"UZUN SÜRECEK GİBİ DURUYOR"

Adalı balıkçı Kemal Şahin ise, Marmaranın günlerden beri çektiği müsilajın Bozcaadayı da vurduğunu belirterek, şöyle konuştu: Şu anda Bozcaadadaki bütün balıkçılar ağlarını karaya çıkardı. Müsilaj olayı uzun sürecek gibi duruyor. Allah balıkçının yardımcısı olsun...Çaresinin olduğunu düşünmüyorum. Bunu ancak tabiat temizler. İnsan gücü müsilajı temizlemeye yetmez. Müsilaj denizde açıklarda öyle bir tabaka halinde geçiyor ki inanılmaz derecelerde. Dip balığı tamamen bitti. Bir de aksine dışardan yabancı balıkçılar adaya gelmeye başladı. Bu da adanın zaten az olan rezervini bitirecek. Bu da ayrı bir tehlike bizim için..."

"TABİAT KENDİ ÖCÜNÜ ALMAYA BAŞLADI"

"Hangi önlemi alacağımızı biz de bilmiyoruz. Bence kimyasal bu. Her sene olan bir olaydı. 20 gün sürerdi. Doğal bir olaydı. Bu sefer böyle değil. Tabiat kendi öcünü almaya başladı. Adada akıntı kuzeyden geldiği, Çanakkale tarafından geldiği için adanın ön cephesinde daha çok var. Turizmi etkileyecek Ayazma bölgesinde çok az var. İnşallah böyle devam ederde en azından sezonu kurtarırız."

Balıkçı Turgay Biter de, "Marmaradan gelen deniz salyaları bölgemizde ağ atmamızı etkiliyor. Çünkü müsilaj ağlarımız sarıyor. Bu yüzden ağlarımızı kaldıramıyoruz. Bu da balıkçılığı engelliyor. Su altındaki deniz canlılarını etkiliyor. Ağlarımız hep kıyıda duruyor. Şu anda ağ ile avcılık hiç yapamıyoruz. Müsilaj adada kıyıdan uzaktaki bölgelerde etkili oluyor" dedi.