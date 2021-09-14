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Ata Demirer Julieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor?
Adı iki yıl önce Survivor'a katılan Yunan model Julieta Kitrinou ile aşk dedikodularına karışan Ata Demirer, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Twitter hesabından açıklama yapan Demirer, iddialara son noktayı koydu.
Ünlü komedyen Ata Demirer, geçtiğimiz haftalarda Bozcaada'daki evinde talihsiz bir kaza geçirmişti. Ayak bileğinden ameliyat olan Demirer'e arkadaşları geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu.