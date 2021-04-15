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Ata Demirer: Bana atımı getirin!

15 Nisan 2021 Perşembe - 17:04 | Son Güncelleme : 15 04 2021 - 17:04

Bir dondurma reklamında oynayan oyuncu Ata Demirer, çekimden bir kareyi sosyal medyada paylaştı. Ünlü komedyen yine takipçilerini kahkahaya boğdu.


Ata Demirer, bir dondurma reklamında oynadı. Bir apartmanın 15’inci katında gerçekleşen çekimde balkonda kaftanla poz verdi.
 
Ünlü oyuncunun Instagram hesabından paylaşıp "Atımı getirin" notunu düştüğü fotoğrafa, 135 binden fazla beğeni ve yüzlerce yorum geldi.
 
 
"KAÇINCI KATA GETİRELİM?"
 
Takipçileri; “Kaçıncı kata getirelim abi?", “Hünkarım sahilde trafik var, Balmumcu’dan aşağıya in”, “Sultan dördüncü vites”, “Akşam 19’a kadar getirdiler getirdiler”, “Atınızın varış süresi 5 dakika olarak hesaplanmıştır” şeklinde esprili yorumlar yazdı.

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