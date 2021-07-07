Ata Demirer adeta eridi! Son haline yorum yağdı

Ata Demirer, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile gündem oldu. 49 yaşındaki oyuncunun bir hayli kilo verdiği görüldü.

"NASIL KİLO VERDİNİZ?"

Bozcaada'da deniz ve güneşin tadını çıkaran Demirer'e, takipçilerinden doğum günü mesajlarının yanı sıra "Maşallah", "Nasıl kilo verdiniz?", "Kesinlikle daha iyisin", "Kilo harika" şeklinde çok sayıda yorum geldi.