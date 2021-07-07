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Ata Demirer adeta eridi! Son haline yorum yağdı

07 Temmuz 2021 Çarşamba - 17:53 | Son Güncelleme : 07 07 2021 - 17:53

Yaz aylarını Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde geçiren komedyen Ata Demirer, doğum günü olan 6 Temmuz'da paylaştığı fotoğrafla takipçilerini şaşkına çevirdi.


Ata Demirer, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile gündem oldu. 49 yaşındaki oyuncunun bir hayli kilo verdiği görüldü.
 
"NASIL KİLO VERDİNİZ?"
 
Bozcaada'da deniz ve güneşin tadını çıkaran Demirer'e, takipçilerinden doğum günü mesajlarının yanı sıra "Maşallah", "Nasıl kilo verdiniz?", "Kesinlikle daha iyisin", "Kilo harika" şeklinde çok sayıda yorum geldi.
 
Ünlü oyuncu, 110 binden fazla beğeni alan gönderiye, dünyaca ünlü ABD'li aktör Robert de Niro'nun başrolünde yer aldığı, 1976 yapımı 'Taxi Driver' filminde geçen "Benimle mi konuşuyorsun?" repliğini yazdı.
 
Ata Demirer eridi Son haline yorum yağdı

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