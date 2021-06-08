ATA Coin 4 dolara sıçradı! Ata coin nedir? Ata coin Automata Network (ATA) Coin düştü mü, yükseliş devam ediliyor mu?

Ata coin nedir, ne kadar oldu? Binance'de listelenerek bu sabah itibariyle işlem görmeye başlayan Ata coin yatırımcılar tarafından araştırılmaya başladı. İşte Ata coin Automata Network (ATA) Coin hakkında merak edilenler…

Binance üzerinden geçen hafta lasnmanını duyuran ATA coin bugün yatırımcılar tarafından en çok merak edilen coin oldu. Binance tarafından listelenmeye başlayan ATA coin hızlı bir yükseliş sergiledi. Yatırımcının yakın markajında olan ATA coin hakkında yapılan araştırmalar da arttı. Ata coin nedir? Ata coin Automata Network (ATA) Coin düştü mü, yükseliş devam ediliyor mu?

ATA COİN NEDİR?

Automata Network, birden fazla blok zincirinde dApp'ler için gizlilik ara yazılımı sağlayan merkezi olmayan bir hizmet protokolüdür. Anonim Oylama, Madenci Çıkarılabilir Değer (MEV) minimizasyonu ve İzlemesiz Dizin Oluşturma gibi çok yönlü kullanım durumlarını, güvenilir bilgi işlem teknolojilerinin yanı sıra en son şifreleme ve gizliliği koruyan algoritmalardan yararlanarak sağlar.

ATA COİN NE KADAR, DÜŞTÜ MÜ?

Coin listelerine her geçen gün yenisi ekleniyor. Binance tarafından listeleneceği açıklanan ve tanıtım satışı yapılan Automata Network (ATA) Coin merak edilen coinler arasına yerleşti. Türk yatırımcısının da ilgisini çeken Automata Network (ATA) Coin büyük bir ivme göstererek ilk günden önemli bir yükseliş sergiledi. Rutinde, yatay seyreden ATA coin kripto para piyasalarında yaşanan düşüşlerden etkilense de 4 dolar bandı üzerine bir sıçrama yaptı ve tekrar normal gerileyişini sürdürdü. ATA coin 1.68 Dolar seviyelerine kadar düştü.