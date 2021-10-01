Ata Çağlayan kimdir? Seda Sayan ile adı anılan Ata Çağlayan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Ata Çağlayan kimdir? Seda Sayan'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Ata Çağlayan'ın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Sosyal medyada dolaşan iddiaların ardından arama motorlarında "Ata Çağlayan kimdir, kaç yaşında" gibi soruları soruluyor.

Sunucu Seda Sayan ile aşk yaşadığı iddia edilen Ata Çağlayan hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Ata Çağlayan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ata Çağlayan hakkında merak edilenler...

ATA ÇAĞLAYAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NE İŞ YAPIYOR?

Ata Çağlayan 1978'de İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi'nden mezun olan Çağlayan, yüksek lisansını Kültür Üniversitesi'nde yapıp Bilgisayar Yüksek Mühendisliği unvanını almıştır. Hollanda Amsterdam'dan merkezli World Business Assembly (Dünya İş Konseyi) Uluslararası Organizasyon Direktörlüğünü üstlenmiştir.

Ulusal çapta; medya, moda, iş dünyası kapsamında organizasyonlar yaparak ödül geceleri ve daha bir çok etkinlikler düzenlemiştir.

Bu etkinler arasında en dikkat çekenleri Best of Years Awards (Yılın Enleri Ödülleri), International The Beauty Awards (Uluslararası Güzellik Ödülleri), International City Awards (Uluslararasi Şehir Ödülleri) gerçekleştirmiştir.

Ayrıca; birçok TV kanallarında; ekonomi ve iş dünyası programlarının TV yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenmiştir.

İş, sanat, cemiyet ve medya sektörünün buluşma alanı oluşturarak, uluslararası etkinlikler, organizasyonlar, kurumsal etkinlikler (eğitim seminerleri vs.) dünya standartlarında düzenlemektedir