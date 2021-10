Ata Çağlayan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ata Çağlayan hakkında merak edilenler…

Seda Sayan'ın organizatör Ata Çağlayan ile aşk yaşadığı iddia edilmişti, çiftin aşkı önceki gün Ortaköy Ruby isimli mekanda resmen belgelendi. Söz konusu gelişmenin ardından Ata Çağlayan hakkında yapılan aramalar arttı. Ata Çağlayan kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATA ÇAĞLAYAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan İbrahim Ata Çağlayan, 1978 yılında İstanbul doğmuştur. Yüksek lisansını Kültür Üniversitesi'nde yapıp Bilgisayar Yüksek mühendisliği unvanını almıştır. Hollanda Amsterdam'dan merkezli World Business Assembly (Dünya İş Konseyi) Uluslararası Organizasyon Direktörlüğünü üstlenmiştir.

Ulusal çapta; medya, moda, iş dünyası kapsamında organizasyonlar yaparak ödül geceleri ve daha birçok etkinlikler düzenlemiştir. Bu etkinler arasında en dikkat çekenleri Best of Years Awards (Yılın Enleri Ödülleri), International The Beauty Awards (Uluslararası Güzellik Ödülleri), International City Awards (Uluslararasi Şehir Ödülleri) gerçekleştirmiştir.

Ayrıca; Show Max, Beyaz Tv ve Tv8 international Tv kanallarında; ekonomi ve iş dünyası Programlarının Tv Yapımcılığını ve Sunuculuğunu üstlenmiştir. İş, sanat, cemiyet ve medya sektörünün buluşma alanı oluşturarak, Uluslararası etkinlikler, organizasyonlar, kurumsal etkinlikler (eğitim seminerleri vs.) Dünya standartlarında düzenlemektedir