ATA AÖF yaz okulu ne zaman, saat kaçta? ATA AÖF yaz okulu sınavı nasıl olacak, online mı, tek oturum mu? İşte yaz okul sınav giriş belgesi 2021!

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı ne zaman, nasıl olacak? sorusuna yoğun bir şekilde yanıt aranıyor. Sınavın şekline ve saatine ilişkin detaylar, Atatürk Üniversitesi tarafından aktarıldı. İşte yaz okul sınav giriş belgesi ve sınavın detayları…

ATA AÖF için 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü başvurularını yapıp yaz okulunda eğitimlerini alan binlerce öğrenci, merakla sınav olacağı günü bekliyor. Sınava az bir süre kala “ATA AÖF yaz okulu ne zaman, saat kaçta? ATA AÖF yaz okulu sınavı nasıl olacak, online mı, tek oturum mu?” sorularına da yanıt aranıyor.

Öğrencilerin, yaz okulu sınavına girebilmek için sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesinin yanında bulundurması gerekecek.

ATA AÖF YAZ OKULU GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI

ATA AÖF resmi sayfasında yapılan duyuruya göre, yaz okulu sınav giriş belgesi https://obs.atauni.edu.tr sitesinde erişime açıldı.

ATA AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN, ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı, 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 09:30'da düzenlenecek.

ATA AÖF YAZ OKULU SINAV SÜRESİ, TEK OTURUM MU?

Her ders için sınav süresi 30 dakikadır. Ders başarı notu tek sınav üzerinden hesaplanacaktır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir

Yaz okulunda başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.