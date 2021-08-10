ATA AÖF yaz okulu kayıt yaptırma! 2021 yaz okulu kaydı nasıl yapılır, yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, kayıtlar ne zaman sona eriyor?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) yaz okulu kayıt tarihleri 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar uzatıldı. Tarihlerin uzatılmasıyla ATA AÖF yaz okulu ders seçimi ve kayıt işlemleri süreci yoğun bir şekilde sorgulanmaya başladı. ATA AÖF yaz okulu kayıt yapma ekranı…

ATA AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar? ATA AÖF yaz okulu için ders seçimi kayıt işlemleri okulun resmi internet adresinden devam ediyor. Lisans ve önlisans eğitimini açıköğretim olarak okuyan öğrenciler için ATA AÖF yaz okulu kayıtları için son tarih 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar olarak belirlendi. ATA AÖF yaz okulu sınavları 12 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılacak.

ATA AÖF YAZ OKULU KAYIT NASIL YAPILIR?

Uygulama eğitiminin dönem içerisinde alınmış olması ve ara sınav (vize) notunun oluşması şartı ile yarıyıl sonu (final) veya bütünleme sınavında başarısız olunması durumunda; Sosyal Hizmet Lisans ve Sosyal Hizmet Lisans Tamamlama programlarının müfredatında yer alan Blok Uygulama I, Blok Uygulama II ve Blok Uygulama dersleri, yaz okulunda alınabilir.

Öğrenciler, diğer yükseköğretim programlarının yaz okulundan ders alamazlar. Bir öğrenci, aynı eğitim–öğretim yılında hem mezuniyet üç ders sınavına hem de yaz okuluna katılamaz. Bir eğitim-öğretim yılında mezuniyet üç ders sınavına katılma hakkı olan öğrenci, yaz okulu ders seçim haftasında ders seçimi yapmadan mezuniyet üç ders sınavına katılabilir ya da yaz okulundan ders seçerek yaz okuluna katılabilir. Yaz okulu kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, ders seçimi ile ilgili değişiklik talepleri dikkate alınmaz.

Öğrenciler, yaz okulunda açılacak derslerden en fazla toplam 5 ders alabilirler. Bu dersler, öncelikle alt yarıyıl dersleri olmak üzere, daha önce alınıp başarısız olunan (FF harf notlu) ve/veya ilk defa alınacak derslerden sadece yaz okulunda olmak üzere, takip eden üst yarıyıllardan (güz ya da bahar) seçebilirler.

Yaz okulu kayıt işlemleri öğretim ücretinin ödenmesi ve ders seçimi ile gerçekleşecek. Yaz okulu kaydınızı yapmadan önce muhakkak açılacak derslerin listesini kontrol edin. Yaz okulu öğretim ücreti ödemeleri 26.07.2021 tarihinde başlayacak. Öğretim ücreti ödemeyen öğrenciler ders seçimi yapamayacak. Öğrenciler yaz okulu öğretim ücreti ödemelerini, TC kimlik numaraları ile Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat bankası şubeleri ya da internet bankacılığı üzerinden yapabilecek. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2020-2021 Öğretim Yılı yaz okulu öğretim ücreti ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Ders seçimi 26.07.2021 - 09.08.2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

ATA AÖF YAZ OKULU ÜCRETİ NE KADAR?

Yaz okulu öğretim ücreti, alınan ders sayısından bağımsız olarak 250 TL'dir. Yabancı uyruklu öğrenciler için yaz okulu öğretim ücreti 500 TL'dir. Yaz okulunda alınacak öğretim ücreti, güz ve bahar dönemlerinde ödenen dönem öğretim ücreti dışında olup sınav ve materyal hizmetine karşılık alınır. Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilere herhangi bir nedenle materyal ücreti iadesi yapılmaz.

Materyal ücretinden muaf olan engelli öğrenciler (%40 ve üzeri rapora sahip olanlar) ile gazi, şehit/gazi yakını (birinci dereceden) öğrencilerimizden yaz okulu ücreti alınmayacaktır. Öğrencilerimiz kayıt tarihlerinde ders seçimi yaparak yaz okuluna kayıt yaptırabilirler.