ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) final sınavı tarihi…

ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Eğitim hayatını açıktan sürdüren öğrenciler heyecan içinde sınavlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. ATA AÖF 2020-2021 güz yarıyılı online vize sınavı soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav soruları ve cevapları LMS üzerinden görüntülenebilecek.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından gerçekleştirilen final sınavlarının sonuçları yoğun bir şekilde aranıyor. Online yapılan ATA AÖF vize sınavlarının sonuçları için gözler Atatürk Üniversitesi’ne çevrildi. ATA AÖF vize sınav soruları ve cevap anahtarları ise 14 Aralık 2020 tarihinde erişime açılmıştı. Öğrenciler ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarlarına 15 Aralık 2020 saat 23.59'a kadar soru itirazında bulunabilecek. ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçların resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı belli değil. Ancak bir önceki sınav sonuçlarına göre, 2020-2021 ATA AÖF vize sınavı sonuçlarının, sınavın tamamlanmasının ardından 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF VİZE SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

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ATA AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

Final sınavı: 04-15 Ocak 2021 tarihleri arasında online gerçekleştirilecek.

Bütünleme sınavı: 08- 19 Şubat 2021 tarihleri arasında online gerçekleştirilecek