ATA AÖF giriş üzerinden ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı! ATA AÖF bahar dönemi sınav sonuçları nereden öğrenilir?

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı. Atatürk Üniversitesi, ATA AÖF sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Açıköğretim sistemine kayıtlı olan öğrenciler, ATA AÖF sonuçlarını online ekrandan görüntüleyebilecek. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama…

ATA AÖF sınav sonuçları merakla bekleniyordu, açıklama geldi. "https://www.ataaof.edu.tr/" adresi üzerinden yapılan açıklamada "Değerli Öğrencilerimiz, Final Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz." denildi.

ATA AÖF sınav sonuçları nereden nasıl öğrenilir?

"obs.atauni.edu.tr" adresi üzerinden ATA AÖF bütünleme sonucu öğrenilebiliyor.

ATA AÖF SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Pazartesi (14 Haziran 2021) günü saat 23:59’a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır.