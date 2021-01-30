ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2021, online sınav giriş nasıl yapılır? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF bütünleme tarihleri…

ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri belli oldu. Güz dönemi final sınavlarında başarısız olan adaylar girecekleri bütünleme sınavı tarihlerini sorguluyor. AÖF her yıl bütünleme sınavı düzenliyor. Peki ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav tarihleri…

ATA AÖF bütünleme gelişmeleri yakından takip ediliyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınav sonuçları sonrası adaylar gözlerini ATA – AÖF bütünleme sınavına çevirmişti, tarihler belli oldu. Öte yandan koronavirüs tedbirleri nedeniyle ATA AÖF bütünleme sınavları online yapılacak. Peki ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav tarihleri

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF bütünleme sınavı, 8-19 Şubat 2021 tarihlerinde uygulanacak.

ATA AÖF ONLINE SINAVA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ sayfası üzerinden erişim sağlanabilecek. Öğrencilerin bu tarihler aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programına AT AÖF'ün web sayfasında ulaşılabiliyor.

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ 2021

ATA AÖF bütünleme sınavı 8-19 Şubat 2021 arasında yapılacak.

ATA AÖF mazeretli ders kayıtları 16-22 Şubat'ta yapılacak.

ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı 3-4 Nisan 2021 tarihlerinde yüz yüze yapılacak.

ATA AÖF bahar dönemi final sınavı 22-23 Mayıs 2021 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilecek.

ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 26-27 Haziran'da uygulanacak.

ATA AÖF 2020-2021 yılı mezuniyet üç ders sınavı 25 Temmuz'da yapılacak.