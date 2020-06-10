At yarışları başladı! At yarışlarını canlı izle!

Corona virüs salgını nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığının kararıyla 20 Mart'ta ertelenen at yarışları yeniden başlıyor. Yarışseverler At yarışları ne zaman başlayacak? At yarışları başladı mı? sorularını araştırıyor. İşte at yarışları ile ilgili detaylar...
AT YARIŞLARINDA START VERİLDİ
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır yapılamayan at yarışları, yeni normalleşme süreciyle bugün kapılarını yeniden açtı.
Corona virüs önlemleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının kararıyla 20 Mart'ta ertelenen at yarışları, bugün İstanbul'daki Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşularla yeniden başladı.
Yaklaşık 80 gündür koşuların yapılamadığı atçılık camiasında ilk startın heyecanı yaşanıyor. Bugün Veliefendi Hipodromu'nda 10 koşu gerçekleştirilecek.