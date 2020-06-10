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At yarışları başladı! At yarışlarını canlı izle!

10 Haziran 2020 Çarşamba - 13:42 | Son Güncelleme : 10 06 2020 - 14:03

Corona virüs salgını nedeniyle duran at yarışları, kapılarını yeniden açıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının kararıyla 20 Mart'ta ertelenen at yarışları, İstanbul'daki Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşularla yeniden başlıyor. Yarış meraklıları da internette sıklıkla At yarışları ne zaman başlayacak? At yarışları başladı mı? sorularını araştırıyor. İşte at yarışları şle ilgili merak edilenler...


Corona virüs salgını nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığının  kararıyla 20 Mart'ta ertelenen at yarışları yeniden başlıyor. Yarışseverler At yarışları ne zaman başlayacak? At yarışları başladı mı? sorularını araştırıyor. İşte at yarışları ile ilgili detaylar...
 
AT YARIŞLARINDA START VERİLDİ
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını  nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır yapılamayan at yarışları, yeni normalleşme süreciyle bugün kapılarını yeniden açtı. 
 
Corona virüs önlemleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının kararıyla  20 Mart'ta ertelenen at yarışları, bugün İstanbul'daki Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşularla yeniden başladı. 
 
Yaklaşık 80 gündür koşuların yapılamadığı atçılık camiasında ilk startın heyecanı yaşanıyor. Bugün Veliefendi Hipodromu'nda 10 koşu gerçekleştirilecek. 
 
 
 
 

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