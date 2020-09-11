Asya kaplan sivrisineği nedir? Asya kaplanı sivrisineğinin özellikleri nelerdir?

Sapanca Kırkpınar Mahallesi’nde geçen yıl ortaya çıkan ve vatandaşları endişelendiren Asya kaplan sivrisineği, bu yıl yeniden görüldü. Isırığı büyük yaralara neden olan sinek, vatandaşları korkutuyor. Asya kaplan sivrisineği nedir? Asya kaplan sivrisineğinin özellikleri nelerdir?

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde geçen yıllarda ortaya çıkan ve halkı korkutan Asya kaplan sivrisineği, bu yıl yeniden ortaya çıktı. İlçede ilaçla mücadele başlatıldı. Kırkpınar Soğuksu Mahallesi Muhtarı Ali Pir, sinekle mücadele için ilaçlama yapıldığını belirterek, “Gözle görülmeyen bir böcek türü fakat sürekli ilaçlama yapılıyor. Hatta üç araçla birlikte ilaçlama yapılıyor. Ancak yeşilliklerin içinde olduğu için sürekli ilaçlamaya rağmen bu yıl biraz daha artış gösterdi. Sitelerin içinde bile ilaçlama yapılıyor, mücadele devam ediyor. Bazı vatandaşlarımız psikolojik olarak da etkileniyor. Isırdığı yer baloncuk gibi şişiriyor, 30 dakika sonra kayboluyor” dedi.

Sineğin geçen yıl ortaya çıktığını ve her yerde olduğunu belirten Mustafa Çelebi, “Bu sinek geçen seneden beri var. Bu bir sivrisineğin küçüğü, gözükmeyeni. Bu yalnızca burada yok, Kocaeli Cebeci’de yazlığım var, orada da bu sinek var. Muhtarımız her gün telefon ediyor, ilaçlama yapılıyor ama maalesef ölmüyor bu sinekler. Tekrardan ilaçlamalar yapılıyor. Genellikle de yeşillik içinde bulunuyorlar hemen ısırıyorlar. Sadece ısırdığı zaman fark ediliyor” diye konuştu.

ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ NEDİR?

Asya kaplan sivrisineği (Aedes albopictus) var olduğu alandan diğer bölgelere yayılabilen sivrisinek türdür. Asya kaplan sivrisineği en önemli 100 istilacı canlı türü içerisinde üst sırlarda yer alır. Antarktika ve Kuzey Kutup dairesi hariç hemen hemen her bölgede bulunabilecek biyotik potansiyele sahipti. Asya kaplan sivrisineğinin asıl vatanı ise Güneydoğu Asya’dır.

Doğal yayılım alanında zoofilik (hayvanlardan kan emen) özellik sergileyen orman türü olup günün her saatinde aktif olarak kan emme özelliği sergileyen agresif bir türler arasında gösterilir.

ASYA KAPLANI SİVRİSİNEĞİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yetişkin türü 2 ile 10 mm arasında olan Asya Kaplanı Sivrisineği vücudunda ve kafasındaki beyaz çizgilerle tanınır, vücudun geri kalanı ise siyahtır.