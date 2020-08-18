Aşure nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla lezzetli aşure tarifi ve yapılışı

Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. günü Aşûra (aşure) günü olarak kabul edilir. Bereketin ve dayanışmanın sembolü olan ve buğdaydan, kuru incire kadar pek çok malzeme ile hazırlanan aşureyi paylaşmak adettendir. Muharrem ayında pişirilip ikram edildiğinde birlik, beraberlik, bolluk ve bereket yayan aşure için tercereler kaynamaya başlayacak. İnanca göre Hz. Nuh'un tufan sonrası karaya bastığında elinde kalan son malzemelerle yaptığı aşa da denilen, bolluk ve bereketin simgesi aşure, muharrem ayında gönülleri tatlandıracak. Peki, Aşure nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla lezzetli aşure tarifi ve malzemeleri...

Müslümanlar için birçok önemli olayın yaşandığı Muharrem ayı için geri sayım başladı. Peygamberlerin hayatına dair birçok önemli olayın yaşandığı Muharrem ayı ve muharrem ayının onuncu gününe denk gelen Aşure Günü heyecanla bekleniyor. Aşure birlik ve beraberliğimizin, paylaşma ve dayanışmanın simgesidir. Muharrem ayında Aşure yapmanın bereketi arttırdığı söylenir.

Köylerde çoğu zaman odun ateşi ile yakılan ocakların üzerindeki tencerelerde kaynamaya başlayan aşure, imece usulü yapılıyor.

Damak tadınız ve sevdiğiniz kıvama göre; toz şekerin yanı sıra kullanacağınız su miktarını ayarlayabileceğiniz aşure tarifi, mutfağınızın dirlik ve bereketini arttırsın. İşte pratik önerileri ve pişirme ipuçlarıyla aşure tarifi...

AŞURE NASIL YAPILIR? AŞURE TARİFİ VE YAPILIŞI

Malzemeler

500 gram buğday

1 su bardağı kuru fasulye

1/2 su bardağı nohut

1/2 su bardağı pirinç

1 çay bardağı kuru üzüm

10 adet kuru kayısı 10 adet kuru incir

1/2 su bardağı fındık

1 adet orta boy elma

1 adet orta boy portakal

4 adet karanfil

1,5 su bardağı toz şeker

5 su bardağı sıcak su

Servis için;

1 adet nar

1/2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

1 yemek kaşığı tarçın

AŞURE NASIL YAPILIR?

Bol suda yıkadığınız aşurelik buğdayı derin bir tencereye alın. Üzerini yaklaşık üç parmak kalınlığında geçecek sıcak su ilavesiyle orta ateşte haşlamaya bırakın. Aynı şekilde ayrı ayrı tencerelere aldığınız yıkanmış nohut ve kuru fasulyeyi sıcak su ilavesiyle orta ateşte haşlayın. Bol suda yıkadığınız kuru kayısı ve kuru incirleri küçük küpler halinde doğradıktan sonra ayrı ayrı kaplarda su ilavesiyle 10 dakika kadar haşlayın. Sap kısımlarını ayıkladığınız kuru üzümlerini de ayrı bir kapta su ilavesiyle haşlayın.

Elmayı dört eşit parçaya böldükten sonra çekirdekli kısımlarını çıkartın, kabuklarını soyun ve küçük küpler halinde doğrayın. Bol suda yıkadığınız portakalı dilimlere ayırın. Posalı kısımlarını çok fazla kullanmadan kabuk kısımlarını elmalarla uyumlu olacak şekilde doğrayın. Suya nişastasını bırakmaya başlayan ve haşlandıkça açılmakta olan buğdayın pişme derecesini kontrol edin. Dibinin tutmaması için aralarda tahta bir kaşıkla karıştırın. Haşlanan nohut ve kuru fasulyeyi, haşlama suyunu süzdükten sonra buğdayın haşlanmakta olduğu tencereye aktarın. Aşurenin temel malzemeleri olan bakliyatlar sonunda aynı tencerede buluştu ve birlikte pişmeye devam edecek. Bu nedenle aşure tenceresine 5 su bardağı sıcak suyu aktarın. Kıvam, rengini bozmaması ve ilk diriliklerini atmaları için ayrı ayrı kaplarda kısa süre haşladığınız kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısının suyunu süzdükten sonra aşure tenceresine alın.

Soğuk suda yıkayıp, suyunu süzdüğünüz pirinci, doğranmış elma ve portakal kabuklarını ilave edin. Aroma vermesi için karanfili ve aşureyi daha da zengin gösterecek fındığı ekleyin. Tüm malzemeyi aralarda karıştırarak 20 dakika kadar kaynatın. Soğuk durumda olan sütü kesilmemesi için aşure ile ılıştırdıktan sonra tencereye döküp, hızlıca karıştırın. Toz şekeri yavaş yavaş katıp, karıştırma işlemini sürdürün. Dibinin tutmaması için aralarda sıkça karıştırdığınız aşureyi, şekerini de kattıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 30 dakika daha pişirin. Küçük bir tabağa aldığınız aşurenin tadına ve bakliyatların pişme derecesine baktıktan sonra ocaktan alın. Ilınması ve kıvam alması için bir kenarda bekletin. Süslemesi için; beyaz kısımlarını dikkatli bir şekilde alarak narı ayıklayın. Kuş üzümlerini ayıkladıktan sonra bol suda yıkayın, suyunu süzdürün. Servis kaselerine aldığınız aşureleri; nar taneleri, tarçın ve ince çekilmiş ceviz içi ile süsledikten sonra servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

Servis önerisi:

Aşureyi; rendelenmiş Hindistan cevizi, kuş üzümünün yanı sıra arzu ettiğiniz taze ve kuru meyvelerle süsledikten sonra servis edebilirsiniz. Dilerseniz fındık, ceviz veya bademin toz halini de kullanarak süslemenizi zenginleştirebilirsiniz.