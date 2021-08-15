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Aşure Günü ne zaman? Muharrem Ayının 10. Günü ne zaman?

15 Ağustos 2021 Pazar - 10:57 | Son Güncelleme : 15 08 2021 - 10:57

İslam dünyası için büyük öneme sahip, birçok önemli hadisenin yaşandığı Muharrem ayı başladı. Muharrem ayını ibadetler değerlendirenler, bu ay içinde bulunan Aşure Günü için hazırlıklarına başladı. Pek çok kişi de "Aşure ayı ne zaman 2021?" sorusunu araştırıyor. Peki, Aşure Günü ne zaman? Muharrem Ayının 10. Günü ne zaman? İşte Aşure günü ile ilgili detaylar...


Muharrem ayının başlamasıyla birlikte, pek çok kişi "Aşure ayı ne zaman 2021?" sorusunu sıklıkla araştırıyor. Birçok önemli hadisenin yaşandığı Muharrem ayı, içinde Aşure Günü idrak edilecek.  Peki, Aşure Günü ne zaman? Muharrem Ayının 10. Günü ne zaman? İşte Aşure günü ile ilgili detaylar...
 
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN? 
 
Muharrem ayı 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü başladı. Muharrem'in 10. günü Aşure Günü olarak biliniyor. 2021 yılının Aşure günü ise 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü idrak edilecek. 
 
MUHARREM AYINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ HADİSELER
 
- Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,
- Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,
- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,
- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,
- Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,
- Hz. Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi,
- Hz. Musa’nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,
- Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması,
- Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi...
 

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