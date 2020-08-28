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Aşure günü ne zaman? Aşure günü orucu ne zaman başlıyor?

28 Ağustos 2020 Cuma - 9:20 | Son Güncelleme : 28 08 2020 - 9:20

Hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu günü olan Aşure günü hakkındaki araştırmalar arttı. Muharrem ayının onuncu günü, İslam öncesi dönemde de birçok din ve inanç tarafından özel gün olarak nitelendirilirdi. Arapça'da on sayısıyla aynı yani "aşr" kökünden gelir. Peki, Aşure günü ne zaman, hangi gün? Aşure orucu ne zaman?


20 Ağustos Perşembe günü başlayan Muharrem ayının 10. Günü Aşure günüdür. Aşure  yapmak ve dağıtmak isteyenler, Muharrem ayının 10. Günü Aşure gününü oruç ile idrak etmek isteyenler aşure gününün ne zaman olduğunu, orucun ne zaman tutulduğunu araştırıyor.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2020 ?

Aşure Günü 29 Ağustos 2020 Cumartesi günüdür.

AŞURE GÜNÜ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Aşure günü orucu, aşure gününün bir gün öncesi ve sonrası tutulur. Muharrem ayının 10'uncu günü 29 Ağustos tarihine denk geldiğinden, oruç 28-29 ya da 29-30 tarihlerinde tutulabilecek

 

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