Aşure günü ne zaman? Aşure günü orucu ne zaman başlıyor?

20 Ağustos Perşembe günü başlayan Muharrem ayının 10. Günü Aşure günüdür. Aşure yapmak ve dağıtmak isteyenler, Muharrem ayının 10. Günü Aşure gününü oruç ile idrak etmek isteyenler aşure gününün ne zaman olduğunu, orucun ne zaman tutulduğunu araştırıyor.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2020 ?
Aşure Günü 29 Ağustos 2020 Cumartesi günüdür.
AŞURE GÜNÜ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Aşure günü orucu, aşure gününün bir gün öncesi ve sonrası tutulur. Muharrem ayının 10'uncu günü 29 Ağustos tarihine denk geldiğinden, oruç 28-29 ya da 29-30 tarihlerinde tutulabilecek