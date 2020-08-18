Müslümanlar için birçok önemli olayın yaşandığı Muharrem ayı için geri sayım başladı. Peygamberlerin hayatına dair birçok önemli olayın yaşandığı Muharrem ayı ve muharrem ayının onuncu gününe denk gelen Aşure Günü heyecanla bekleniyor. Peki, Aşure günü ne zaman? 2020 Muharrem ayı ne zaman? İşte Muharrem ayı önemi ve aşure günü hakkında merak edilenler...

Peygamberlerin hayatına ilişkin birçok önemli olayın yaşandığı ve İslam dünyasında dönüm noktası sayılan hicret muharrem ayında gerçekleşmesi nedeniyle önemli kabul edilen ayrı bir öneme sahiptir. Muharrem ayı ve Aşure Günü Muharrem ayına kısa bir süre kala merak edilen konuların başında geliyor. Peki, Aşure günü ne zaman? 2020 Muharrem ayı ne zaman? İşte Muharrem ayı önemi ve aşure günü hakkında merak edilenler...

2020 MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dini Günler Takvimi'ne göre Muharrem ayı 20 Ağustos 2020'de başlıyor.

Müslümanların muharrem ayının başlamasıyla yeni bir hicri yıla girerken sevinci ve hüznü bir arada yaşıyor. Savaşın yasaklandığı haram ay ve aynı zamanda Hazreti Muhammed'in Mekke 'den Medine'ye hicret ettiği ay Muharrem ayıdır. Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve ehlibeytten 70'ten fazla masum insanın 1339 yıl önce şehit düştüğü Kerbela olayı da muharrem ayında yaşandı.

2020 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dini Günler takvimine göre, 20 Ağustos 2020 tarihinde başlayan Muharrem ayının onuncu günü yani 29 Ağustos 2020 Aşure Günü'dür. Aşure gününde oruç tutmak sünnettir.

Hz. Muhammed bir hadisinde şöyle buyurmuştur,

'Ramazandan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan muharremde tutulan oruçtur'.

2020 DİYANET İŞLERİ BAKNALIĞI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

MUHARREM AYININ ÖNEMİ VE ÖNEMLİ OLAYLARI

İslam inancına göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı, bereket, paylaşma ve birliğin simgesi aşure tatlısının yapıldığı muharrem ayının onuncu gününe denk gelen "Aşure Günü"ne kısa bir süre kaldı. Muharrem ayı Müslümanlar için dînî, tarihi ve kültürel açıdan birçok mesaj barındıran önemli bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor.

İslam tarihi açısından bir milat ve insanlık açısından büyük manalar ihtiva eden Hicret, Muharrem ayında gerçekleşti. İslam tarihinden günümüze kesitler ve mesajlar taşıyan Aşure, 10 Muharrem de idrak ediliyor.

Hadis kaynaklarına göre, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bu günde gerçekleşti.

Ayrıca kültür tarihine ait birçok esere göre, Hazreti Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti Yakup'un, oğlu Yusuf'a kavuşması, Hazreti Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması ve Hazreti İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılarak göğe yükseltilmesi gibi hadiselerin de bugün yaşandığı kabul ediliyor.

Aynı zamanda Emevi Devleti'nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye tarafından 10 Ekim 680'de Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü "Kerbela olayı" da bugün yaşandı.

Bu olayların muharrem ayının onuncu gününde yaşanması dolayısıyla dini gelenekte bugüne büyük önem atfediliyor. Müslümanlar bugünü özellikle nafile oruç tutarak ifa ediyor.

Hazreti Nuh ve onun çağrısına uyarak gemiye binenlerin, aşure aşı tüketmeleri dolayısıyla Müslümanların aşure yaparak paylaşma geleneği bugün de yaşatılıyor.