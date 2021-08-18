Aşure günü mesajları! Dualı, hadisli, resimli, anlamlı, yeni, en güzel 18 Ağustos aşure gününe özel sözler ve Muharrem ayı aşure günü mesajları…

Muharrem ayının onuncu günü bugün Aşure Günü idrak edilecek. Hz. Hüseyin'in şehit edildiği, Hz. Musa'nın Firavun'dan kurtulduğu, Hz. Nuh ve ashabının tufandan kurtulduğu bu değerli günün anlamı ve önemini hatırlamak, hatırlatmak için aşure gününü kutlayacak mesajlar araştırılıyor. Biz de Aşure Günü mesajları ve sözleri derledik. Ayetli, dualı, anlamlı ve resimli Aşure Günü mesajlarını sosyal medyadan paylaşarak bu dini günü kutlayabilirsiniz.

Aşure Günü mesajları araştırması sabahın ilk saatleriyle başladı. Bugüne nakledilen rivayetler, günün ayrı bir önem kazanmasına neden oldu. Paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi olan Muharrem ayının 10. Günü aşure günü için anlamlı, dualı ve ayetli en güzel aşure günü mesajları ve sözleri aranıyot. İşte, 18 Ağustos 2021 aşure günü mesajları...

AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2021

Her kim aşura gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder. (et-Tergîb ve'l-Terhib 2/116)

Aşure günü tüm İslam alemine hayırlar getirmesi dileğiyle.

Aşure gününde yapacağımız tüm ibadetlerinizin kabul olmasını dilerim.

Aşure toplumu birbiriyle kucaklaştıran güzel bir gün. Aşure gününüzü kutlarım.

Aşure hazırlayan elleriniz dert görmesin. Güzel güzel paylaşmanızı dilerim.

Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. Hadis-i Şerif

EN GÜZEL ANLAMLI AŞURE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur. Hadis-i Şerif

Aşure gününde sevgilerimizi de paylaşalım güzel günler ülkemizin olsun.

Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız kabul olsun. Allah aşure gününde tutulan oruçları kabul etsin.

Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir. Hadis-i Şerif

Aşure gününüz mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar ve dualarınız makbul ve kabul olsun.

Allah'ü Teala, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur. Hadis-i Şerif

Akıllı ol ey nefsim Ve bu fırsatı kaçırma. Senin bu kadar günahlarının arasında bu tür fırsatlara ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu unutma. Tövbe et ve Yüce Allah'a dön. Aşüre günümüz mübarek olsun.

"Aşurenin faziletine kavuşmaya çalışınız,çünkü o, Allah'ü Tealanın günler arasında Aşure mübarek bir gündür. O günde oruç tutana Allah nezdinde bulunan Meleklerin,Şehitlerin ve salihlerin ibadetleri kadar sevap verilir." (Hadis-i Şerif-Şiratül-İslam Şerhi)

Allah'ü Teala bizleri birlikten beraberlikten iyilikten güzellikten ayırmasın. Muharrem ayı herkese hayırlı olsun.

Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur. Hadis-i Şerif

Aşure gününün bütün hayır ve bereketlerine nail olabilmemiz duasıyla aşure günümüz mübarek olsun.

Aşure gününde yaptığınız tüm ibadetler kabul olur. İnşallah Rabbim bu mübarek günde affedilmemiş günahımızı bırakmasın.