Aşure günü hangi gün? Muharrem ayının 10'uncu günü aşure günü 2021 ne zaman, tarihi?

Bereketin simgesi aşure Muharrem ayının 10. gününe denk geliyor. Muharrem orucu ibadetini yerine getiren vatandaşlar aşure günün hangi güne denk geldiğini sorguluyor. Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayıdır. Aşure günü ne zaman, hangi gün?

Muharrem ayının onuncu günü "Aşure Günü" Hadis kaynaklarına göre, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması Muharrem ayının 10. Gününe denk geldiğinden bu güne özel bir önem atfedilmiştir.

AŞURE GÜNÜ 2021 NE ZAMAN?

Muharrem ayının onuncu gününe "aşura" günü denilir. Muharrem ayı bu sene 9 Ağustos'ta başladı. Aşure günü ise 18 Ağustos Çarşamba Günü'ne denk gelecek.

AŞURE GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ

Hadis kaynaklarına göre, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bu günde gerçekleşti.

Ayrıca kültür tarihine ait birçok esere göre, Hazreti Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti Yakup'un, oğlu Yusuf'a kavuşması, Hazreti Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması ve Hazreti İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılarak göğe yükseltilmesi gibi hadiselerin de bugün yaşandığı kabul ediliyor.

Aynı zamanda Emevi Devleti'nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye tarafından 10 Ekim 680'de Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü "Kerbela olayı" da bugün yaşandı.



Bu olaylar muharrem ayının onuncu gününde yaşandığından bugün oruçlarla ve aşure ile idrak ediliyor.