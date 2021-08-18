Aşure Günü alışveriş yapmak bereketi arttır mı? Aşure günü eve ne alınmalıdır? Muharrem günü, fazla erzak almanın bereketiyle ilgili hadisler

Muharrem ayının 10. Günü İslam aleminde önemli hadiselerin yaşandığı ve Hicri yılın ilk ayı ayıdır. 9 Ağustos’ta başlayan Muharrem ayının onuncu günü aşure günü olarak da geçer. Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü bugün idrak edilince, hakkında yapılan aramalar da arttı. Aşure günü ile ilgili merak edilen konu başlıklarından biri de “Aşure Günü alışveriş yapmak bereketi arttır mı? Aşure günü eve ne alınmalıdır?” sorularını kapsıyor.

Paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin, bolluk ve bereketin simgesi olan Aşure Günü alışveriş yapmak bereketi arttır mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Aşure Günü'nde eve erzak alışverişi yapmanın bereket getirdiğine inanılır. Peki, Aşure günü eve ne alınmalıdır?

AŞURE GÜNÜ EVE NE ALINMALI?

Temel olarak; su, buğday, arpa, nohut, fasulye, pirinç, toz şeker, ceviz, fındık, çam fıstığı, badem, kayısı, nar, susam, tarçın gibi kuruyemiş, meyve ve baharatların eklendiği aşure malzemelerinin eve alınmasının bereketi artıracağına inanılır.

10 Muharrem günü, fazla erzak almanın bereketiyle ilgili Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor:

"Kim Aşûre günü (nafaka hususunda) âilesine geniş davranırsa Allah Teâlâ da bütün sene boyunca onun (o kişinin) rızkına bolluk ihsân eder."(Taberânî, Evsat, IX, 121, Kebîr, X, 77; Beyhakî, Şuab, III, 366)

Câbir (r.a.) bu rivâyetle alâkalı olarak;

"–Biz bunu denedik ve öyle (büyük bir bereket) bulduk." buyuruyor.

Yine İbn-i Uyeyne de:

"–Biz bunu elli sene, altmış sene tecrübe ettik." (Münâvî, Feyzu'l-Kadîr, VI, 306)

10 Muharrem günü olan Aşure gününde evimizin rızkını biraz daha geniş tutarak bütün sene onun bereketİni evimizde yaşayabileceğimize dair rivayetler var.

Bununla beraber, "Kim aşure günü ailesine bol yiyecek alıp yedirirse, o yıl boyunca bolluk içinde olur." anlamına gelen rivayetler vardır. Fakat, oldukça zayıf kabul edilmiştir. (bk. Mecmau'z-Zevaid, 3/189).