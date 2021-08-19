Hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk gelen aşure günü dün idrak edildi. Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayı olan Zilhicce'nin sona ermesiyle Muharrem ayı başladı. 9 Ağustos'ta başlayan Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Aşure ayı son günü ne zaman?

Muharrem ayının 10. günü olan Aşure günü dün idrak edildi. İslam inancında pek çok hadisenin yaşandığı 10. gün aşurelerle anıldı. Peki, Aşure ayı ne zaman bitiyor? Muharrem ayının son günü ne zaman?

AŞURE AYI NE ZAMAN BİTECEK?

9 Ağustos'ta başlayan Muharrem ayı 7 Eylül'de sona erecek. 8 Eylül'de ise Safer ayı başlayacak

MUHARREM AYININ ÖNEMİ

Müslüman takviminin ilk ayı olan Muharrem'in 10'unda kutlanan Müslüman kutsal günü (Miladi tarih değişkeni). Arapça on sayısı anlamına gelen kelimeden türetilmiştir. Muharrem kelimesinin kendisi, anlamlarından biri "yasak" (haram) olan Arapça ?-r-m kökünden türemiştir. Geleneksel olarak Muharrem, savaşa izin verilmeyen dört kutsal aydan biriydi.

Muharrem ayı Hicri takvimin birinci ayıdır. Onuncu günün de ismi, Aşure'dir. Tarihi kaynaklara göre milattan çok önce Arap, İsrail ve Fars milletleri tarafından, Muharrem ayının Aşure günü, kutsal kabul edilen ortak bir değerdir.