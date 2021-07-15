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Asuman Dabak'tan dikkat çeken bikinili pozlar!

15 Temmuz 2021 Perşembe - 11:58 | Son Güncelleme : 15 07 2021 - 12:06

Çeşme'de tatil yapan Asuman Dabak, düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkarıyor. Neşeli hali ve fit görüntüsüyle dikkat çeken 51 yaşındaki oyuncu, bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.


Ünlü oyuncu Asuman Dabak, 10 yıl önce rol aldığı absürt komedi türündeki 'Leyla ile Mecnun' dizisinin yeni bölümlerinde olacağını açıklayarak sevenlerine müjdeli haberi vermişti.
 
EXXEN platformunda yayınlanacak dizinin çekimleri için İstanbul’a gelen Dabak, sahneleri biter bitmez soluğu yeniden Çeşme’de aldı.
 
 
Her yıl olduğu gibi bu sene de fit görünümü ve neşesiyle sahilde tüm dikkatleri üzerine çeken Dabak, yeni sezonda ise çekimleri Marmaris’te yapılması planlanan bir diziyle ekrana geleceğini ve set arası enerji depoladığını söyledi.
 
 
Asuman Dabak bikinili pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Dabak'ın paylaşımlarına "Gençlere taş çıkartıyorsun" yorumları yağdı.
 
 

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