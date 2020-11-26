Astsubay KPSS puanı ve 2020 alımı! Astsubay alımı ne zaman, şartları neler?

Astsubay alımı ve KPSS puanı hakkında yapılan aramalar KPSS önlisans sonuçlarının açıklanmasının ardından yoğunluk kazandı. KPSS önlisans sonuçlarının erişime açılmasıyla adaylar tercihler açıklanma tarihiyle ilgili aramalar yaparken, girmek istedikleri mesleklere yönelik de araştırma yapıyor. Peki, Astsubay alımı ne zaman? Astsubay hangi KPSS puanıyla alım yapıyor?

Astsubaylık hakkındaki aramalar KPSS önlisans sınav sonuçlarının erişime açılmasıyla arttı. Adaylar aldıkları puana göre nereye yerleşeceklerini merak ediyor. Merak edilen meslek gruplarından biri de Astsubaylık oldu. Peki, Astsubaylık KPSS puanı kaçtır? KPSS subay alımı şartları sizlerle..

ASTSUBAYLIK KPSS PUANI 2020

Astsubay alımı KPSS P3 puan türüne göre yapılıyor. Astsubaylık KPSS için taban puanlar henüz belli olmadı. Ancak önceki puanlara gör bir çıkarım yapılırsa, KPSS'de en az 60 65 puan almak Astsubaylık puanı için gerekli görülmektedir.

KPSS KADIN SUBAY ALIM ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak

Hüküm giymemiş olmak

Güvenlik soruşturması olumlu olmak

En az 153 cm boyunda olmak

Beden kitle indeksi kılavuzda yer alan aralıklar arasında olmak (bu aralıklar 153 cm boy ve 44 kg ağırlık için 60 kg ile 200 cm boy ve 76 kg ağırlık için 104 kg arasında yer almaktadır)

Lisans mezunları için 27; lisansüstü mezunları için 32; uzmanlık eğitimini bitirenler için ise 35 yaşından büyük olmamak

Lisans mezunu olmak

KPSS P3 puan türünden en az 60 almak

ASTSUBAY OLMA ŞARTLARI

Lise ya da dengi okullardan mezun olmak, 2 yıllık ya da 4 senelik fakültelerden mezun olmak,4 senelik fakülteleri bitirenler adına 28 yaş üstü olmamak,

2 senelik fakülteleri bitirenler adına 26 yaş üstü olmamak,

Diş yapısının kusursuz olması,

Vücut yapısı sağlam ve düzgün olmak, herhangi vücut sorunun olmaması,

Vücutta herhangi dövme, çizik, yanık gibi durumlar olmaması,

TSK'nın belirlemiş olduğu boy ölçü oranına sahip olma. Erkeklerde 1.64, kadınlarda 1.58 boy minimum şarttır.

Askeri hastaneye sevk edilip sağlık raporu alınır. Orada sorun çıkmaması vaziyetinde 50 soruluk yazılı sınava girilir. Bu sınavlar neticesinde minimum 70 puan alınması gerekir. Bununla beraber kazanıldığı takdirde son olarak mülakat sürecine tabi tutulur.

Yedek Astsubay olma şartları;

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen kişiler, ödeme yaptıktan hemen sonra celp tercihlerini belirlemektedir.

Kurada çıkmamaları vaziyetinde erteleme hakkı olan kişiler, askerliklerini erteleyebilir ya da eğitim vaziyetlerine göre yedek astsubay şeklinde vatani görevini yerine getirebilir.

Bedelli askerlikten faydalanmak istemeyen kişilere ise türlü alternatifler sunulmaktadır. Lisans ya da üstü mezunlara yedek subaylık şansı tanımlanırken meslek yüksekokulu mezunlarına ise yedek astsubaylık şansı tanımlanıyor. Lisans veya üstü mezunlar da yedek astsubaylık uygulamasından yararlanmaktadır. Yedek subay ve astsubay olan kişiler askerlik görevlerini 12 ay şeklinde yerine getirmektedir.