Astronotlar uzaydan fotoğraf gönderdiler!

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) operasyonuyla, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle geçen ay Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen 4 astronottan biri olan Thomas Pesquet, sosyal medya hesabından boş zamanlarında ne yaptıklarını gösteren bir fotoğraf paylaştı. Pesquet, “Boş zamanlarımızda ne yapıyoruz? Bazen film izliyoruz. Ekranı ve projektörü kurup, sabit veya süzülür halde rahat bir pozisyon bulup, kendimize içecek hazırlayıp filmin tadını çıkarıyoruz. Evet, film romantik komediydi ancak seçim sırası ben de değildi yine de keyif aldım” ifadelerini kullandı.

SPACEX, GEÇEN AY 4 ASTRONOTU DAHA UZAY İSTASYONUNA GÖNDERDİ

NASA’nın operasyonuyla 2’si ABD ’li, diğerleri Fransız ve Japon olmak üzere 4 astronot, Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX'in Falcon 9 roketiyle geçen ay Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilmişti. Florida eyaletindeki Cape Canaveral Kennedy Uzay Merkezi’nden Falcon 9 roketinde bulunan Dragon kapsülünde ISS’e giden astronotların, Fransız Thomas Pesquet, Japon Akihiko Hoshide ve ABD’li Shane Kimbrough ile Megan McArthur olduğu belirtilmişti.

3 FRANSIZ AŞÇILIK KURUMU ÖZEL MENÜ HAZIRLAMIŞTI