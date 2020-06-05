Astrazeneca kimin? Astrazeneca sahibi kim? AstraZeneca Kovid -19 aşısının üretimine başlayacak!

Merkezi İngiltere’nin Cambridge kentinde olan ilaç firması AstraZeneca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen potansiyel aşının üretimine başlayacaklarını bildirdi. İngiliz yayın kurumu BBC’ye değerlendirmede bulunan AstraZeneca Üst Yöneticisi Pascal Soriot, potansiyel aşının denemelerinin devam etmesine rağmen üretime başlanacağını belirtti. Peki, Astrazeneca kimin? Astrazeneca sahibi kim?

Soriot aşı üretiminde mümkün olduğunca hızlı olunması gerektiğinin altını çizerek, “Şu anda aşının üretimine başlıyoruz. Sonuçlar geldiğinde aşıların hazır olması gerekiyor.” İfadelerinin kullandı. Soriot ilaç şirketinin yeni tip koronavirüse karşı 2 milyar doz aşıyı üretebileceğini söyledi. Aşının denemelerinin başarısız olması olasılığına da değinen Soriot, “Bu (üretim) kararımız, tabi ki aşının başarısız olması durumunda finansal riskler barındırıyor. Başarısız olunursa, ürettiğimiz bütün aşılar boşa gidecek.” şeklinde konuştu. Soriot ayrıca şirketin Kovid-19 aşısının üretiminde herhangi bir kar amacı gütmeyeceğini söyledi.

Oxford Üniversitesi, nisan ayının sonunda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmeye çalıştığı aşının başarılı olması halinde üretim ve dağıtımı için ilaç devi AstraZeneca ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. AstraZenec dünyanın en büyük aşı üreticilerinden olan Hindistan Serum Enstitüsü (SII) ile de aşı geliştirme faaliyetleri konusunda yakın zamanda bir anlaşma imzalamıştı.

Şirket ayırca yakın zamanda Microsoft yönetiminden ayrılan Bill Gates ve eşi Melinda Gates tarafından desteklenen iki aşı kuruluşu ile (Epidemik İnovasyon Hazırlığı Koalisyonu ve Gavi Aşı Birliği) 750 milyon dolarlık anlaşmaya imza atmıştı.

ASTRAZENECA SAHİBİ KİM?

AstraZeneca plc,merkezi Cambridge Britanya'da bulunan bir İngiliz-İsveç ilaç ve biyoloji şirketidir.

Şirket 16 ülkede üretim ve 100'ü aşkın ülkede satış yapar. 2012 yılında reçeteli ilaç satışları ve onlarca ülkede gerçekleştirdiği çalışmalar ile (Pfizer, Sanofi, Novartis, Merck & Co., Roche ve GlaxoSmithKline'den sonra) dünyanın en büyük 7. ilaç şirketi olmuştur. AstraZeneca başta Onkoloji, Diyabet, Kardiyovasküler Hastalıklar ve Solunum olmak üzere birçok önemli tıbbi alan için ilaç üretir.

Şirket İsveç merkezli Astra AB ve İngiltere merkezli Zeneca Group birleşmesi ile 1999 yılında kuruldu ve bugüne dek Cambridge Antibody Technology (2006'da), MedImmune (2007'de), Spirogen (2013'te) and Definiens (2014'te) gibi birçok oluşumu bünyesine kattı.

AstraZeneca'nın 26,1 milyar dolarlık sağlık hizmeti hacmi vardır. Londra Borsası'nda bir birincil listesi bulunur ve FTSE 100 Endeksi'nin bir öğesidir. Yine New York Stock Exchange ve OMX exchange'de 2'ncil listeye sahiptir.

ASTRAZENECA TÜRKİYE

AstraZeneca Türkiye , 400 kişiyi aşkın kadrosuyla ilaçların 1999 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteriyor. AstraZeneca, Türkiye’de yürüttüğü klinik araştırma sayısını son üç yıl içinde üç kat artırdı. Kuruluş, Koç Üniversitesi ile 2014 yılının Kasım ayında Türkiye’de temel ilaç araştırmaları yapmak üzere bilimsel iş birliği anlaşması imzaladı.

Türkiye'deki bazı projeleri:

Girişimsel Kardiyoloji Simülasyon Eğitim projesi

Ben Ergenim projesi (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve TOÇEV iş birliği ile)

Kalpten Destek projesi (Türk Kardiyoloji Derneği ile)

Adımı Tarihe Yazdım kampanyası (Türkiye Diyabet Vakfı ile)