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AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi aşısı ile ilgili flaş gelişme

AA |  12 Ocak 2021 Salı - 12:04 | Son Güncelleme : 12 01 2021 - 12:38

AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşısının Avrupa Birliği'nde (AB) kullanımı için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) koşullu pazar onayı başvurusu yapıldı.


AB'nin ilaç düzenleyicisi EMA, başvuruyu aldıklarını ve aşı hakkındaki  değerlendirmenin hızlandırılmış şekilde yapılarak 29 Ocak'ta sonuçlanabileceğini  duyurdu.
 
EMA, aşının ön değerlendirme sürecini eldeki verilerle aylardır devam  ettiriyordu. Bu nedenle aşı hakkındaki tavsiye kararının iki hafta gibi bir  sürede çıkabileceği belirtildi.
 
AstraZeneca aşısına onay için EMA'dan tavsiye kararı çıkarsa bu, AB'de  kullanımına izin verilen 3'üncü aşı olacak. AB, BioNTech-Pfizer ile ABD'li  Moderna şirketinin aşılarına onay vermişti.
 
Oxford-AstraZeneca aşısının yaygın kullanımına, İngiltere'de 30 Aralık  2020'de onay çıkmıştı. İngiltere'de aşının ilk dozu 4 Ocak'ta yapılmıştı.
 
AB, AstraZeneca firmasıyla 400 milyon doz aşı almak üzere sözleşme  imzalamıştı. AB'nin onaylı aşısı bulunan BioNTech-Pfizer'den 600 milyon,  Moderna'dan 160 milyon doz almak için sözleşmeleri bulunuyor.
 
AB, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400  milyon, CureVac ile 405 milyon dozluk anlaşmalar yapmıştı. Ancak bu aşıların  geliştirme süreci devam ediyor.
 
EMA'nın aşılar hakkında olumlu tavsiye kararı vermesinin ardından AB  Komisyonunun kısa sürede kararı onaylaması ve aşının AB ülkelerine dağıtılması  bekleniyor.
 

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