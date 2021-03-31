Astrazeneca aşısı Türkiye'de var mı? Türkiye astrazeneca aşısı alacak mı, aşı Türkiye’e gelecek mi?

AstraZeneca aşısının kanda pıhtı atmasına yol açtığına yönelik bulgular üzerine Almanya, pıhtılaşmanın görüldüğü 60 yaş altına aşının uygulanmasında kısıtlamaya gitme kararı aldı. Daha önce Kanada da aşının 55 yaş altına yapılmasını durdurmuştu. Ancak Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Ajansı aşının toplum için faydalarının zararlarından çok daha fazla olduğuna vurgu yapıyor. Astrazeneca aşısı Türkiye'de var mı?

AstraZeneca aşısının kanda pıhtı atmasına yol açtığına yönelik bulgular üzerine Almanya, pıhtılaşmanın görüldüğü 60 yaş altına aşının uygulanmasında kısıtlamaya gitme kararı aldı. İngiltere'de aşıyı vurulan 11 milyon kişiden beşinde pıhtılaşma görüldü, biri hayatını kaybetti. Aşının üreticileri ise faydalarının zararlarından daha fazla olduğunu savunuyor. Mart ayının başında birçok Avrupa ülkesinde uygulanması durdurulan AstraZeneca aşısı, kan pıhtılaşması vakalarının sayısının çok az olması ve tedavisinin mümkün olduğunun ortaya çıkması üzerine aşılamayı yeniden başlatmıştı. Astrazeneca aşısı Türkiye'de var mı, Türkiye Astrazeneca aşısı alacak mı?

TÜRKİYE ASTRAZENECA AŞISI ALACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında aşı tedariğindeki son durum ve geçilmesi planlanan yerinde karar dönemiyle ilgili bilgiler verdi.

En geç Mayıs ayı sonuna kadar 105 milyon aşıya erişimin güvencede olduğunu, bu miktara Biontech, AstraZeneca ve diğer firmalardan gelecek aşıların dahil olmadığını belirten Koca, 105 milyon dozun 52,5 milyon kişinin aşılanması anlamına geldiğini kaydetti.

Alman Biontech firmasından ilk etapta 800 bin doz alınmasının planlandığını ve Mart sonuna kadar netleşen miktarın 4,5 milyon doz olduğunu söyleyen Koca, bu miktarı 5 milyona tamamlamak için çaba sarfettiklerini ifade etti.

Rusya'nın Sputnik V aşısının toksikoloji çalışmalarına Türkiye'de başlandığını belirten Koca, çalışmaların olumlu sonuçlanması durumunda aşının Türkiye'de üretimi için hazırlık yapıldığını kaydetti. Koca, AstraZeneca ile görüşmelerin de yoğunlaştığını ve önümüzdeki 1-2 hafta içinde bir ön sözleşme imzalanabileceğini bildirdi.

Türkiye’de şu an AstraZeneca aşısı kullanılmıyor.