Astrazeneca aşısı neden durduruldu? Astrazeneca aşısı kaç ülkede askıya alındı, Türkiye'ye gelecek mi?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Oxford-AstraZeneca aşılarını geçici olarak durdurma kararı alan Avrupa Birliği ülkelerine çağrıda bulunarak, aşılamaya devam etmelerini istedi. WHO, aşıyla kanda pıhtılaşma riski arasında bir bağlantı bulunmadığını söyledi. Salı günü (bugün) hem WHO hem EMA konuyla ilgili son verileri değerlendirmek için bir araya gelecek. AstraZeneca AB ve Birleşik Krallık'ta 17 milyon kişiye bu aşıdan yapıldığını, yalnızca 40'tan az kişide bu sağlık sorununun görüldüğünü söylüyor.

ASTRAZENECA 18 ÜLKEDE ASKIYA ALINDI

Aralarında Danimarka, Almanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda, Norveç, İtalya, Avusturya, Estonya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Romanya, Tayland, Endonezya ve Lüksemburg’un bulunduğu 18 ülke, kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle önlem olarak AstraZeneca aşısını askıya almaya karar verdi.

OXFORD ÜNİVERSİTESİ’NDEN ASTRAZENECA AŞISI AÇIKLAMASI

İngiltere’nin yarısı, klasik ve ucuz aşı AstraZeneca ile aşılandı ve koruma oranı yüzde 90’ı aştı. Oxford Üniversitesi, "Bu aşıdan sonra ölüm ve hastaneye yatış yaşanmadı" açıklaması yaptı. Almanlar ise, bu aşıyı olmamakta direniyor. Şimdi bu sorun aşılmaya çalışılıyor.

Dünyanın farklı bölgelerinde AstraZeneca’nın corona virüsü aşısı olduktan sonra birçok insanın yaşamını yitirmesinin ardından aşıya olan güven ve inançta azalma yaşandı.

Aşının kullanıldığı İngiltere’nin saygın üniversitelerinden Oxford Üniversitesi, İngiliz ve İsveç’in ortak ürettiği AstraZeneca aşısının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Aşıyı geliştiren Oxford Üniversitesi, “Aşılamadan sonra ölüm ya da hastaneye yatış gerçekleşmedi” açıklaması yaptı. Almanya'da bir çok kişinin, AstraZeneca aşısını reddetmesini önlemek için de çeşitli çözümler aranıyor. Çünkü, özellikle mRNA tabanlı aşı üretip, bunu çok pahalı satan ABD'li aşı şirketlerinin yoğun propagandası, bazı Almanların İngiliz alerjisi, İngiltere'nin AB'den çıkmasına kızgınlık gibi nedenlerle AstraZeneca aşıları yoğun olarak uygulanamıyor.

İNGİLTERE SONUÇLARI GELDİ

Aşının henüz tam olarak uygulanmadığı dönemde yüzde 70 olarak açıklanan koruma oranı, yüzde 90'ların üzerine çıktı. Bir dozu, yaklaşık 1.80 Euro olan, zayıflatılmış mikropla üretilmiş aşının İngiltere'deki tüm nüfus gruplarında yaygın olarak kullanımına ilişkin ilk bilimsel değerlendirmeler yayınlandı.

Daha önce, veriler az olduğu için 65 yaşın üzerinde garanti verilmeyen aşının, 80 yaşın üzerindekilerde bile yüzde 90'ın üzerinde koruma sağladığı belirlendi.

DSÖ: ÖLÜMÜN AŞIYLA BAĞI YOK

Regensburg Üniversite Klniği'nde Bulaşıcı Hastalıklar uzmanı olan Bernd Salzberger, “İngiltere'den gelen veriler, aşının yaşlılarda da çok iyi çalıştığını açıkça gösteriyor. Aşı açık bir şekilde bulaşmayı önlüyor” diye konuştu.

Aşının ayrıca, hastalığın çok hafif geçmesini sağladığı da vurgulandı. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü de, AstraZeneca aşısından sonra yaşanan birkaç ölümlü vakanın, doğrudan aşıyla bağlantısının saptanamadığını duyurdu.

TÜM YAŞ GRUPLARI OLABİLİR

AstraZeneca'nın ilk dozdan sonra, ikinci dozu almak için 3 haftadan daha uzun bir süre gerektiği, süre ne kadar uzarsa etkinliğin daha da arttığı belirtiliyor.

Bu sonuçlara göre Almanya'da Robert Koch Enstitüsü'nün, aşı önerilerini yenilemesi, tüm yaş gruplarını kapsaması gerektiği vurgulandı.

Oxford Üniversitesi Aşı Grubu Direktörü Andrew Pollard da, “İlk dozun vurulmasından üç hafta sonra aşılananlar arasında, klinik deneylerde herhangi bir hastaneye yatış veya ölüm görmedik” açıklaması yaptı.

Pollard, Avrupa'da günlük ortalama 4000 olan ölüm sayısının düşürülmesi için mutlaka aşılamanın hızlandırılmasını istedi.

EMA'DAN ASTRAZENECA AÇIKLAMASI

Avrupa İlaç Ajansı, kanda pıhtılaşmaya neden olduğu gerekçesiyle çok sayıda ülkenin kullanımını durdurduğu AstraZeneca aşısının faydalarının, risklerinden fazla olduğunu açıkladı.

AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının bazı ülkelerde kullanımının durdurulmasının ardından görüş belirlemek üzere toplanan EMA, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, kanda pıhtılaşma ve ölümlere neden olabileceği gerekçesiyle Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda gibi bazı Avrupa ülkelerinde, kullanımı tedbir amaçlı askıya alınan AstraZeneca aşısının incelemesine devam edildiği bildirildi.

Pıhtılaşma vakalarının çok küçük sayılarla ifade edildiği belirtilerek, "Aşılanan kişilerdeki pıhtılaşma sonucu damar tıkanması vakalarının sayısı, genel nüfusta rastlananlardan fazla görünmüyor" ifadesi yer aldı.

Söz konusu vakalardaki sorunlara aşının neden olup olmadığına yönelik incelemelerin devam edeceği belirtilen açıklamada, elde edilen bilgiler ışığında perşembe günü bir sonuca varılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "İnceleme devam ederken EMA, AstraZeneca aşısının hastaneye yatışlar ve ölümlerle bağlantılı olarak Kovid-19'u önlemedeki faydasının, yan etki risklerine göre ağır bastığı görüşünü korumaktadır" ifadesine yer verildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları da "Şu ana kadar dünya genelinde 300 milyondan fazla doz farklı aşı uygulandıktan sonra Kovid-19 aşılarıyla bağlantılı belgelenmiş ölüm bulunmuyor." açıklamasını yapmış ve AstraZeneca ile diğer aşıları kullanan kişilere "paniğe kapılmama" çağrısında bulunmuştu.

Avrupa ülkelerinde 9 Mart itibarıyla AstraZeneca aşısı olan 3 milyon kişinin, 22'sinde pıhtılaşma vakasına rastlanmıştı.

ASTRAZENECA TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Şubat'ta Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada AstraZeneca ile ilgili de görüşmelerin başından beri devam ettiğini bildirerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugünlerde daha yoğun bir şekilde yakın görüşüyoruz. Onunla da ilgili zannediyorum önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde bir ön sözleşme imzalanabilir. Orada da yakın takip içindeyiz ama bizim için önemli olan nisan, en geç mayıs ayında bu aşılama sürecini tamamlayabilir olmak. Bu süreci derken, özellikle 20 yaş üstü nüfusumuz belli, bizim toplamda şu an nisan, en geç mayıs ayı sonuna kadar 105 milyon doz aşıya erişeceğimizi biliyoruz.

AstraZeneca ve BioNTech ilavesi dışında söylüyorum. Şu an net, kesin olan 105 milyon için söylüyorum, en geç mayıs sonuna kadar bunun olacağını düşünüyoruz. Bu ne demek? 52,5 milyon insanımızın aşılanması demek. Bu da zaten aşılanabilecek olan toplam belli bir yaşın üzerindeki insanımızın, 20 yaş üzerindeki bir kısmı geçirdiği için olmayacak ve toplamda baktığımızda 52,5 milyon insanımız, 20 yaşın üzerinde herkesi yapabilir duruma gelmiş olacağız. Ne zamana kadar? En geç mayıs ayına kadar bitirmek istiyoruz, hazirana gelmeden bu sayıyı yakalamak istiyoruz."