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AstraZeneca, AB'ye 9 milyon ilave aşı sağlayacak

AA |  01 Şubat 2021 Pazartesi - 1:21 | Son Güncelleme : 01 02 2021 - 1:21

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ilaç şirketleri ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı tedarikinde yaşanan sorunların ardından AstraZeneca'nın birinci çeyrekte 9 milyon doz ilave aşı sağlayacağını bildirdi.


Von der Leyen, sosyal medya hesabından, AB aşı stratejisi kapsamında  ön alım anlaşması imzalanan BionNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson &  Johnson, Curevac ve Sanofi firmalarının üst düzey yöneticileri (CEO) ile  gerçekleştirdiği video konferansın ardından paylaşımda bulundu.
 
AB ülkelerine aşı tedariki konusunda AstraZeneca ile yaşanan  sorunların giderilmeye başlandığına işaret eden Von der Leyen, "AstraZeneca,  geçen hafta yaptığı teklife kıyasla 9 milyon ilave doz sağlayacak ve böylece ilk  çeyrekte toplam 40 milyon doz tedarik edecek." ifadesini kullandı.
 
AstraZeneca'nın aşı teslimatlarına planlanandan 1 hafta önce  başlayacağına dikkati çeken Von der Leyen, şirketin Avrupa'daki üretim  kapasitesini de artıracağını belirtti.
 
Von der Leyen, ilaç şirketleri yöneticileri ile yaptığı toplantıda,  Kovid-19'un yeni türleri ile mücadele, aşı üretim kapasitesinin arttırılması ve  gelecekte yaşanabilecek salgınlara hazırlık konularına odaklandıklarına işaret  etti.
 
AB'de daha önce BioNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZeneca şirketlerinin  geliştirdiği aşılara kullanım onayı verilmişti.
 
AB aşı sözleşmeleri
 
 AB'nin opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon,  AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson  şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz aşı  almak için sözleşmesi bulunuyor.
 
 
AB, mevcut aşılama stratejisi çerçevesinde 450 milyon nüfuslu birlik  içindeki yetişkin nüfusun yüzde 70'ini 1 Haziran'a kadar aşılamayı hedefliyordu  ancak aşı üreticilerinin son haftalarda tedarikte kesinti yapacağını  açıklamasıyla AB'de hedefin tutturulamayacağı yorumları arttı.
 
AB AstraZeneca gerilimi
 
AstraZeneca'nın geçen hafta aşı teslimatlarını ciddi oranda  düşüreceğini açıklamasıyla şirketle AB arasında gerilim başlamıştı.  AstraZeneca'nın tedarikinde öngörülen kesintinin yılın ilk çeyreği için yüzde 75  civarında olacağı belirtilmişti.
 
AB ise firmadan sözleşmesindeki taahhütlere bağlı kalmasını ve AB  ülkelerindekinin yanı sıra İngiltere'dekiler dahil olmak üzere tüm tesislerinden  AB'ye aşı tedarik etmesini istemişti.
 
AB, üye ülkelerdeki tesislerden 3'üncü ülkelere aşı ihracatını ön izne  bağlayan yeni bir mekanizma yürürlüğe koyarak aşı tedarik sıkıntısını aşmaya  çalışıyor.

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