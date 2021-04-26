Astımı olanların oruç tutması sakıncalı mı? Astım ilaçları orucu bozar mı?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte astım ve alerjik riniti olan çok sayıda kişi, oruç tutmalarının hastalıkları üzerinde nasıl bir etki bırakacağını ve ilaçlarını kullanıp kullanamayacakları konusunu merak ediyor. Koronavirüs aşısı yaptırma konusunda tedirginlik var. Peki, Astımı olanların oruç tutması sakıncalı mı? Koronavirüs aşısı hangi saatlerde yapılmalı? Astım ilaçları orucu bozar mı? Astım ilaçlarını oruca göre ayarlamak mümkün mü? Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hem koronavirüs süreci hem de ramazan ayı ile birlikte astım hastaları oruç tutup tutamayacaklarını, orucun astımı etkileyip etkilemeyeceğini merak ediyor. Astım ve alerji hastalarına uyarılarda bulunan Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay oruç tutan astım hastalarına dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

ASTIMI OLANLAR İÇİN ORUÇ TUTMAK GÜVENLİ MİDİR?

Astım ve alerjik rinit, çok sayıda kişiyi etkileyen kronik hastalıklardır. Özellikle astımı olan kişiler oruç tutmalarının hastalıklarını kötüleştirip kötüleştirmeyeceğini düşünüyor. Yapılan pek çok çalışma ve kanıtlar, oruç tutmanın astım ve alerjik rinit üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını gösteriyor. Ancak buradaki önemli nokta ve dikkat edilmesi gereken şey, ilacınızı düzenli olarak kullanmaya devam etmeniz gerektiğidir. Astım krizi geçiriyorsanız oruç tutmamanız daha iyi olur. Çünkü astım krizi sırasında bronşlar daraldığı için oruç tutulması vücudun sıvı miktarını azaltarak balgamın çıkmasını daha da zorlaştırır. Bunun sonucu olarak astım krizi belirtileri artabilir.

KORONAVİRÜS AŞISI ORUCU BOZAR MI? HANGİ SAATLERDE YAPILMALI?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda açıklamayı yaptı. Koronavirüs aşısının besin değeri olmadığı için aşı yapılmasında sakınca olmadığını bildirdi. Oruç tutulması vücudumuzun sıvı miktarını azaltmaktadır. Bunun etkisi akşama doğru en üst seviyeye çıkar. Bu nedenle de koronavirüs aşılarının sabah saatlerinde en azından öğleden önce yapılması çok önemlidir. Çünkü oluşabilecek herhangi bir alerjik reaksiyonda alerjininin ciddiyeti fazla olursa vücudumuzun sıvı dengesi çok önem kazanmaktadır. Alerjik şok durumunda damarlarımızdan dolaşan kan miktarı bir anda azalmakta ve damar yolundan sıvı verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle koronavirüs aşısının vücudumuzun sıvı dengesinin en iyi olduğu zaman sabah saatlerinde yapılması çok daha emniyetli olacaktır.

ALERJİ AŞILARI OLURKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİM?

En çok merak edilen sorulardan biri de alerji aşılarının orucu bozup bozmayacağıdır. Enjeksiyon şeklinde ve dilaltı şeklinde uygulanan alerji iğneleri, orucu bozmaz. Alerji aşı tedavisinde devamlılık, tedavinin daha doğru seyretmesine neden olur. Bu sebeple tedavinin aksatılmaması gerekir. Nitekim, alerji aşıları orucu bozmaz. Alerji aşılarının da aynı koronavirüs aşıları gibi sıvı dengemizin daha iyi olduğu sabah saatlerinde yapılması alerji aşısına karşı gelişecek alerjik reaksiyonlara karşı daha emniyetli hale getirecektir.

ASTIM İLAÇLARI ORUCU BOZAR MI?

Astımı olan kişilerin büyük bir çoğunluğu düzenli olarak ilaç kullanmak durumundadır. Durum böyle olunca da astımı olan kişilerin en çok merak ettiği konulardan biri de kullanılan ilaçların orucu bozup bozmayacağıdır. Sprey ve buhar şeklinde kullanılan astım ilaçları orucu bozmaz. Ancak nemlendirme için kullanılan ve astım ilacı olmayan buhar uygulamanın orucu bozduğu bildirilmektedir. Konuyla ilgili Diyanet ’in Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı web sitesindeki açıklaması bu yöndedir. Astım hastaları, soluk almayı rahatlatacak spreyleri ağızlarına püskürterek oruç tutabilirler. Ağza püskürtülen bu ilaçlar orucu bozmaz. Çünkü bu ilaçlar akciğerlere ulaşmaktadır.

Sprey ve buharlar orucu bozmazken, astım tedavisinde kullanılan şurup ya da tablet şeklindeki ilaçlar orucu bozabilmektedir. Bu nedenle de ağızdan alınan şurup ve tabletler iftardan sonra ve sahurda alınması tercih edilebilir.

ALERJİK RİNİT VE GÖZ ALERJİSİ OLANLAR İLAÇLARINI AKSATMASIN

Alerjik riniti olanlar, sıklıkla burun spreyi ve bazen de göz damlası kullanmaktadır. Oruç tutan alerjik rinit ve göz alerjisi olan kişileirn burun spreyi ve göz damlası kullanması gerekiyorsa kullanmalarına devam etmelidir. Burun spreyi ve göz damlasının orucu bozmadığına yönelik Diyanet İşleri Başkanlığı ’nın açıklaması vardır. Genelde burun spreyleri akşam saatlerinde kullanıldığı için iftardan sonra da kullanabilirsiniz. Özellikle alerjik riniti ve göz alerjisi olanların şikayetlerin olduğu dönemde ilaçlarını kullanmaları çok önemlidir. Aksi takdirde burun kaşıntısı, hapşırma nedeniyle koronavirüs vücudumuzda varsa başkasına yayılmasına neden olabilir. Ayrıca ortamdaki virüsü burun ve göz kaşınmasından dolayı kendimize bulaştırmamız daha kolay olacaktır.

ASTIM İLAÇLARIMI ORUCA GÖRE AYARLAYABİLİR MİYİM?

Astım ilaçlarınızı alma şeklini değiştirmeye yönelik herhangi bir karar vermeden önce, doktorunuza danışmanız gerekir. Doktorunuz, mevcut durumunuzu göz önünde bulundurarak, ilaçların alınması gereken saatleri net olarak söyleyecektir. Doktorunuza danışmadan, ilacı kesinlikle bırakmayın ve ilaç alma rutininizi değiştirmeyin. İlaçlarınızı oruç saatlerine göre ayarladıysanız ve herhangi bir belirti yaşadıysanız mutlaka doktorunuza görünmelisiniz.

Şunu belirtmek gerekir ki; astım ilaçlarınızı reçete edilen şekilde almazsanız, astım belirtileriniz kötüleşebilir. Bu sebeple ilaçlarınızı aldığınız saatlerde değişiklik yapmadan önce doktorunuzla iletişime geçin.

ALERJİ TESTLERİ VE ORUÇ

Alerji testleri ciltten veya kandan yapılabilmektedir. Bu testler orucu bozmaz. Bu nedenle de oruç tutanlar, gerektiğinde bu testleri yaptırabilir. Solunum fonksiyon testleri de orucu bozmadığından gerektiğinde yapılabilir. Ancak pandemi döneminde gerekmedikçe solunum fonksiyon testlerinin yapılmaması koronavirüs bulaşmasını önlemek açısından faydalı olacaktır. Dikkat edilmesi gereken nokta, sıvı dengemizin en iyi olduğu sabah saatlerinde yapılması daha emniyetli olacaktır.

ORUÇ TUTARKEN ASTIMINIZI İYİ YÖNETTİĞİNİZDEN EMİN OLMALISINIZ

Oruç tutarken astımınızın iyi yönetildiğinden emin olmak için, doktorunuzla ortak bir plan hazırlayabilirsiniz. Bu plan, oruç tutarken ne yapmanız gerektiğine ilişkin bazı soruların yanıtını içermelidir. Örneğin:

Astım ilacından ne zaman ve ne kadar almalısınız?

Astımınızın ne zaman kötüleştiğini nasıl anlarsınız?

Astım krizi geçirirseniz ne yapmalısınız?

ASTIMI OLANLARIN ORUÇ TUTARKEN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

- Buhar ve sprey ilaçları orucu bozmaz, oruç tuttuğunuz dönemlerde bu ilaçları reçete edildiği şekliyle almaya devam edin. Diğer ilaçlar için ise mutlaka doktorunuza danışarak hareket edin.

- Astım belirtilerinizin kötüye gittiğini fark ederseniz, hemen tıbbi yardım alın. Astım ilaçlarınızı almıyorsanız veya orucunuz sırasında ilaçlarınızı alma saatini değiştirdiyseniz, astım krizi riski altında olabilirsiniz.

- Astım belirtilerinizin kötüleştiği zamanlarda oruç tutmaya ara verin.

- Solunum yollarının kuruması belirtilerinizi kötüleştirebilir, bu sebeple sahurda ve iftarda bol sıvı tüketin.

- Astımın tipik belirtisi öksürüktür ve öksürükle birlikte balgam da sıklıkla görülür. Oruç döneminde su kaybı fazla olduğu için balgam daha koyu olur ve bu duruma öksürük de eşlik eder. Öksürüğün yoğun olduğu dönemlerde oruç tutmamanız ve bol su içmeniz faydalı olacaktır.

- Oruç tuttuğunuz zaman astım kontrolünüz varsa aksatmayın ve tedavinize devam edin.

REFLÜYE DİKKAT EDİN

Astım ilaçları reflüye neden olabilir ve reflü de astım belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu sebeple astımı olan kişilerin reflüyü artıran besinlerden mümkün olduğunca uzak durması gerekir. Özellikle sahurda reflüyü artıran besinlerden uzak durmanız faydalı olacaktır.

Oruç döneminde şekerin düşmesiyle birlikte açlık duygusu artar ve iştahta artma olabilir. İştahın artması doyma hissinin daha geç gelmesine neden olur ve kilo artışları yaşanabilir. Fazla kilo astım için önemli bir risktir. Bu sebeple astımı olan kişilerin kontrollü beslenmeleri ve iftar sofralarında ölçülü yemeleri yararlı olacaktır.

Özetleyecek Olursak;

-Astım ve alerjik nezlesi olanların oruç tutmasında sakınca yoktur.

-Astımı ve alerjik riniti olanlar gerektiğinde ilaç kullanmaları koronavirüse karşı korunmada çok önemlidir.

-Koronavirüs aşıları ve alerji aşıları orucu bozmaz.

-Astım ilaçlarından sprey ve buhar şeklinde olanlar, alerjik nezle ilaçlarından burun spreyleri orucu bozmaz.

-Alerji aşılarını ve koronavirüs aşılarınızı sabah saatlerinde yaptırın.

-Sahura yakın bol sıvı alın, reflü yapan besinlerden ve çok fazla besin tüketmekten kaçının.