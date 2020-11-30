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Astım ve KOAH hastaları için mobil tabanlı uyarıcı cihaz geliştirildi

AA |  30 Kasım 2020 Pazartesi - 17:18 | Son Güncelleme : 30 11 2020 - 17:18

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı lisans öğrencisi Mustafa Yurdakul'un geliştirdiği cihaz, ortamda bulunan havayı sensörler aracılığıyla analiz ederek, risk durumunda sesli ve görsel olarak uyarıda bulunuyor.


SÜ'den yapılan yazılı açıklamada, görüşlerine yer verilen Yurdakul,  astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının (KOAH), solunum yollarında  duyarlılığın artmasına bağlı olarak solunum güçlüğü, öksürük ve nefes darlığı  gibi şikayetlere yol açan kronik hastalıklar olduğunu hatırlattı.
 
Bu tip hastalıklarda toz, duman, koku, polen gibi faktörlerin ataklara  neden olduğunu ifade eden Yurdakul, astım ve KOAH hastaları için mobil tabanlı  uyarı sistemi geliştirmeye karar verdiğini anlattı.
 
Geliştirdiği cihazın 160 gram ağırlığıyla taşınabilir olma özelliğine  sahip olduğunu aktaran Yurdakul, şunları kaydetti:
"Projemizde astım ve KOAH tetikleyicileri arasında yer alan  karbonmonoksit, partiküler madde, ozon gazı, nem ve sıcaklık değerlerinin ayrı  ayrı değerlendirilip yorumlanabilmesi ve bireylerin hastalıklarını kendilerinin  yönetebilmesi amaçlanmıştır. Cihazımız, Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği eşik  değerlere göre sesli ve görsel uyarıda bulunmaktadır. Cihaza entegre edilen  sensörler aracılığıyla belirli sürelerde otomatik olarak ölçüm yapılabilmektedir.  Ölçülen sensör değerleri bluetooth veya wifi modülü üzerinden kaydedilerek, uyarı  bilgileri mobil cihaza gönderilmektedir. Ölçülen değerler konum ve zaman bilgisi  ile kaydedilerek mobil uygulama ile takip edilebilmektedir."
 
Yurdakul, cihazı, diğer ölçüm cihazlarına göre oldukça uygun bütçeyle  tasarladıklarını kaydetti.
 
"Proje, TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje  Yarışmalarında Bölge birincisi oldu"
Proje Danışmanı SÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şakir Taşdemir  ise projenin geliştirilebilmesi için SÜ Bilimsel Araştırma Projelerinden (BAP)  destek aldıklarını ifade etti.
 
Projenin elektronik ve yazılım kısmından oluştuğunu kaydeden Prof. Dr.  Taşdemir, "Projemiz, Konya'da yapılan TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri  Araştırma Proje Yarışmalarında bölge birincisi olmuştur. Daha sonra projemize,  TÜBİTAK 1512 Genç Girişimci Programı'na başvurmak amacıyla akıllı bir sistem  ilave ettik. Bu programda da ön aşamayı geçtik. Cihazımız, daha akıllı olarak hem  bireysel hem de kamuya açık alanlar olmak üzere farklı ortamlarda  kullanılabilecektir." ifadelerini sullandı.
 

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